Aquél grupo de bisoños que tuvo el privilegio de escuchar y ser guiado por el maestro Fernando Marcos, aprendía por partida doble. Primero por los cambios que hacía en las tonalidades cuando hablaba. Segundo, por los conceptos siempre enriquecidos por la experiencia larga y el conocimiento brillante. Cuando tomaba vuelo en el discurso, él todo era de verdad, una llama.

Insistía en el poder de la actitud, como instrumento básico en las batallas del hombre y de esa manera inoculaba en los alumnos, refuerzos morales que nos sirven ahora, en tiempos de vejez. Tuvo frases inolvidables como “hay que desmontar los prejuicios” porque éstos, ya instalados se transforman en venas por las que circulan las fuerzas opositoras a la razón, al buen vivir, a la fe.

Hoy, en época convulsa, uno ratifica que esos pensamientos, están vigentes. El medio donde nos gusta movernos está infectado de esos fantasmas burlones. Vucetich hace tres cambios de un golpe, enfadado por la abulia de Sepúlveda, Beltrán y Ponce pero además, ya con la derrota encima, se refirió a “la falta de actitud” de sus jugadores, incomprensible siendo profesionales.

Luego, los santistas se animan porque el joven Ibarguen viene a reforzarlos. Mientras el famoso Solari, dice que lo desecha del América “por falta de actitud para ganarse un puesto”. Habrá que recurrir al diccionario. Actitud; “disposición o tendencia a actuar de determinada manera o acometer algún tipo de acción”. Corresponderán al futuro inmediato, los juicios.

Algunas veces la gente confunde la famosa actitud con los valores (convicciones profundas que determinan la manera de ser del individuo y orientan su conducta). Y uno lo va entendiendo cuando escucha el muchacho Malek recién salido de prisión que se dice culpable del accidente “hasta cierto punto”. ¿Cómo, qué no fue el conductor que mató a una pareja en terrible choque?. Tampoco dice cómo es que trasnochado y de juerga le sucedió a las siete de la mañana.

O sea, la gente del futbol se va especializando en huir de las responsabilidades y aprovechando el tiempo confuso actual, provoca condiciones de especulación porque los medios, necesitados de notas calientes, inducen, seducen y manipulan. Como Mr. Herrera despechado por ser botado del América, insiste en que Solari no tendrá sus logros. Y enfrente, Aldrete dice que en Cruz Azul deben aceptar las críticas pero llega su DT Reinoso y afirma que nunca se han creído de ellas.

Total que somos los fans como nuevos en el negocio del futbol. De pronto va desapareciendo el gusto por el juego, incluso entre los mismos jugadores. Uno supondría que esos seres privilegiados por la fortuna de tener una facultad y ganar con ello fama y fortuna, no lo aprecian y se entregan como los muchachos de generaciones anteriores, de los que nos dieron mil alegrías.

Eso no sucede con Almada, que pone chicos porque no tiene alternativa ni elenco profundo y esos hacen un equipo ejemplar por lucha, por esfuerzo, por actitud. No hay precisión ni juego dotado pero nos reúnen con la idea básica del juego, esa que nos conquistó desde los niños en San Isidro. ¿O será que los viejos nos fiamos más de los sentimientos que de los hechos?.

Alejandro Tovar // [email protected]