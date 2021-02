IBERO TRANSFORMA

Indudablemente nos ha tocado vivir una situación inédita: ustedes, nosotros, la sociedad en conjunto hemos sido expuestos a una realidad que no imaginábamos. El P. Federico Carrasquilla lo expresa de una manera contundente: "El COVID-19 tumbó todas nuestras seguridades, aquello en que la humanidad había ido poniendo cada vez más su confianza: la ciencia, la técnica, el poder; y con ello el dinero, el control de la riqueza; todo eso se ha ido al suelo". Lo comparte el filósofo Diego Jiménez: "Estamos en medio de una atmósfera de angustia, miedo, silencio e incertidumbre, que quizá nunca hayamos pasado". Actualmente vivimos en una gran paradoja mientras tenemos el poder de destruir la especie humana también tenemos el poder de crear medios para conectar y promover el encuentro global.

En esta tesitura se pone en relieve la educación. Nos encontramos en el momento propicio de replantear la educación. Es urgente e imperioso partir de un nuevo comienzo que divise un cambio. Este cambio debe ir orientado a formar en la ciudadanía global. La red de educadores y educadoras por una ciudadanía global ha hecho un esfuerzo para describir los elementos de la ciudadanía global, la cual se basa en la plena conciencia de la dignidad humana, en la pertenencia a una comunidad local y global y en un compromiso activo para conseguir un mundo más justo y sostenible. Significa centrar todas nuestras acciones en que nuestros niños y jóvenes sean personas capaces de aprender conectando, hacer pensando, convivir reconociendo, ser deviniendo y transformar imaginando.

Las principales características de la ciudadanía global, entre otras, es la defensa de la dignidad humana, comprende un pronunciamiento a favor de la dignidad humana y el respeto pleno de los derechos humanos, se traduce en un respeto por la persona, derivando en el cuidado de sí mismo, del otro y de la naturaleza; interdependencia entre lo local y lo global, facilitar la comprensión de la interdependencia de los problemas que vive el planeta, la realidad nos ha llevado a develar que toda decisión tiene consecuencias para la humanidad; la interculturalidad, permite abrazar las dinámicas de la interculturalidad, como impulso el reconocimiento de la diversidad en su forma del reconocimiento de los demás; la ciudadanía global no es neutra, es clara y contundente, su ética y política se enfoca en la construcción de un ciudadano comprometido con su entorno, afanoso por buscar el cambio y luchar por las desigualdades; la ciudadanía global apuesta por la democracia y el diálogo, las escuelas deben operar en un marco de diálogo horizontal entre todos los actores que integran la comunidad educativa; la educación emocional, no solamente se ocupa de desarrollar la dimensión cognitiva, es claro que no puede darse el aprendizaje sin emoción.

Seguramente el planteamiento nos llevará a cuestionarnos los cómo. Es evidente que no se refiere a una mera introducción de contenidos en una determinada asignatura. Se trata de un cambio de paradigma, como lo señala el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, en su más reciente publicación "La cruel pedagogía del virus" el cambio tiene que entrever una nueva articulación entre todos los actores de la sociedad, presupone un giro en cómo vemos el mundo. El primer paso inmediato e imprescindible es la reflexión de todos los miembros de la comunidad educativa - directivos, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos- que oriente los posibles caminos. En efecto, el cambio no podrá venir ni por decreto ni por imposición. Es clave la colaboración y el trabajo en red, tejiendo complicidades y fortalezas, este paso tal vez nos lleve a un primer aprendizaje: a trabajar juntos.