Ensayo sobre la cultura

A los mexicanos nos impiden enfrentarnos con nuestra historia, la verdadera. Nos han envuelto en un misticismo fantástico de buenos y malos; de héroes y de antihéroes. En los medios de comunicación, poco se nos habla de este tema. En los setenta del siglo pasado hubo buenas series de televisa sobre el juarismo y la revolución. Hoy debería de haber acceso a ellas porque son escasas las producciones que sobre estos temas se hacen. Vi una película sobre Hidalgo y otra sobre Ocampo.

En libros hay lo suficiente, a sabiendas de que en México poco se lee. Falta material sobre la época de la colonia, nuestra larga edad media de trescientos años de los cuales, la mayoría de la gente, fuera de sor Juana, poco conoce.

Hay personajes satanizados como Hernán Cortés. Existen buenas biografías de este personaje, pero por alguna razón se canceló la segunda parte de la serie sobre su vida. Debería de haber otras sobre Netzahualcóyotl, Tlacaelel, los toltecas y otros personajes que han sido importantes en las culturas que surgieron en Mesoamérica.

Dejemos el tema por la paz que no logramos nada. Las televisoras son máquinas de ganar dinero y a nuestros políticos no les conviene alimentar nuestra conciencia nacional.

Con la pandemia, los viejos buscamos que ver en la televisión. Mi hijo me contrató varios servicios de series y películas. En una: Starz, me he encontrado varias de historia y conectando unas con otras he podido conocer tres o cuatro siglos de Inglaterra. Después de los plantagenet, que de ellos tengo la serie de plaidy, hasta Isabel primera. Son muchos capítulos y para quien no tiene nada que hacer, es un agasajo. De las series que me acuerdo son: La reina Blanca, La princesa blanca, la princesa española, los tudor e Isabel.

Sobre España he visto varias series también, sobre todo de la época de los reyes católicos. Está inconclusa la del Cid, hay una primera parte. Las segundas partes se tardan mucho en llegar que ya no te acuerdas de lo que habías visto anteriormente. Eso me pasó con vikingos. Acaba de aparecer la última parte, pero como estoy picado con estas otras, tendrá que esperar mi interés en ella de nuevo.

Existe otra serie sobre Catalina la grande y así vas encontrando sorpresas que ver la televisión y no es pérdida de tiempo sino oportunidad de aprendizaje.

Hay series con otras temáticas como la vida de Bruce Lee, o de Mohamed Ali, Si hablamos de México pues está la de Silvia Pinal y la de la Guzmán. También esas veo porque son parte de los parámetros culturales que nos tocó vivir. La de Luis Miguel tiene mucho tiempo y por ahí no hay problema con enfrentarse a la censura que en los países civilizados no existe.

De todas maneras, mi punto de partida son los libros. Ir construyendo la historia de cada país con su literatura, que es la otra visión de lo mismo pero mucho más íntima. Cuando te encuentras un autor que te sabe narrar la historia y te puede apasionar, como: Salmerón, Taibo, Santiago Posteguillo, Padura y muchos más, los devoras, les das like y te conviertes en su seguidor.

Nos gusta el drama porque somos producto de la historia. Existen los mismos elementos: Protagonista, antagonista, conflicto. Uno es real y otro, ficción; Sin embargo se autoalimentan y conviven: En el caso del Cid, tiene parte de los dos. En el caso del rey Arturo: es una ficción que muchos consideran realidad. En la misma historia, la aparición de Santiago, en las batallas de los españoles, nos parecen ficción: como los sucesos que se le aparecieron a Moctezuma que le indicaban que su reino iba a acabar.

Si la guerra de los tronos te divierte, pues lo mismo te puede divertir la guerra de las rosas. No por ser historia es aburrida; muchas veces resulta más interesante; nada más que sabes que la segunda si fue verdad.

En fin, la tele sirve para algo más que divertir; puede contarte buenas historias. Si leer no te gusta mucho, esta es otra opción. Busca. Hay una serie de Bolívar de cincuenta capítulos. Me gustó. Si conocen de alguna otra avísenme a : [email protected]