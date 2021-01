Más cosas que no cambiarán en Estados Unidos, ni con Biden

Además de la militarización policial y la sobrecriminalización, hay más cosas que no cambiarán en los Estados Unidos ni con Joseph Biden en la Casa Blanca a partir del 20 de enero. Lo explica el abogado constitucionalista estadounidense John W. Whitehead, presidente del Instituto Rutherford, en su artículo "América después de las elecciones: algunas verdades duras sobre las cosas que no cambiarán".

Continuarán encarcelando a los estadounidenses con fines de lucro. "En un momento el sistema penal estadounidense operó bajo la idea de que los criminales peligrosos debían ser puestos bajo llave para proteger a la sociedad. Hoy, mientras los estados intentan ahorrar dinero subcontratando las prisiones a corporaciones privadas, el encarcelamiento de estadounidenses en prisiones privadas administradas por megacorporaciones se ha convertido en una fuente de ingresos para las grandes empresas. A cambio de que las corporaciones compren y administren cárceles públicas en todo el país a un supuesto ahorro para los estados, los estados deben acordar mantener una tasa de ocupación del 90 % en las cárceles privadas durante al menos 20 años. Tal esquema simplemente alienta el encarcelamiento por el bien de las ganancias, mientras que hace de millones de estadounidenses, la mayoría de ellos menores, criminales no violentos, para ser entregados a corporaciones para largas penas de prisión que no hacen nada para proteger a la sociedad o prevenir la reincidencia. Así, aunque el número de delitos violentos en el país se ha reducido sustancialmente, el número de estadounidenses encarcelados por delitos no violentos como conducir con una licencia suspendida se está disparando".

La pobreza continuará. "A pesar de que tenemos 46 millones de estadounidenses que viven en la línea de la pobreza o por debajo de ella, 16 millones de niños que viven en hogares sin acceso adecuado a alimentos y al menos 900,000 veteranos que dependen de cupones de alimentos (atención, estos son números anteriores a COVID-19, que sólo ha empeorado durante esta pandemia), se distribuyen enormes sumas para excursiones presidenciales". Los contribuyentes se vieron obligados a pagar al menos 100 millones de dólares para que Donald Trump pudiera visitar sus clubes de golf y propiedades privadas más de 500 veces durante sus cuatro años en el cargo.

Continuarán las guerras interminables que enriquecen al complejo militar-industrial. "Habiendo sido cooptado por codiciosos contratistas de Defensa, políticos corruptos y funcionarios gubernamentales incompetentes, el imperio militar en expansión de Estados Unidos está desangrando al país a una tasa de más de 15 mil millones de dólares por mes (o 20 millones por hora), y es lo que el gobierno gasta en guerras extranjeras. Eso no incluye el costo de mantener y dotar de personal a las más de 1000 bases militares estadounidenses repartidas por todo el mundo. Increíblemente, aunque Estados Unidos constituye sólo el 5 % de la población mundial, cuenta con casi el 50 % del gasto militar total del mundo, gastando más en el Ejército que las siguientes 19 naciones más gastadoras juntas. El Pentágono gasta más en guerra que los 50 estados combinados en salud, educación, bienestar y seguridad. Sin embargo, lo que la mayoría de los estadounidenses no reconoce es que estas guerras en curso tienen poco que ver con mantener el país seguro".

Continuarán los tiroteos policiales contra estadounidenses desarmados. "No importa cuál sea nuestra política de partido, raza, religión o cualquier otra distinción que se use para dividirnos, todos sufrimos cuando la violencia se convierte en la tarjeta de presentación del gobierno. Recuerde, en un Estado policial, usted es el que tiene la mano en el gatillo o está mirando el cañón de un arma cargada. Por lo menos, 400 a 500 personas inocentes son asesinadas por agentes de policía cada año. Los estadounidenses tienen ahora ocho veces más probabilidades de morir en un enfrentamiento policial que de ser asesinados por un terrorista. Los estadounidenses tienen 110 veces más probabilidades de morir de enfermedades transmitidas por alimentos que en un ataque terrorista. Los agentes de policía tienen más probabilidades de ser alcanzados por un rayo que de ser responsables económicamente de sus delitos. Como resultado, los estadounidenses son en gran parte, impotentes frente a la policía militarizada".

Y hay todavía más.

