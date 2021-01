ensayo sobre la cultura

RÍETE DE LOS POLÍTICOS

Trump azuza a sus seguidores para que vayan sobre el capitolio. Inconcebible para los propios americanos quienes dicen que eso es de los países bananeros. Ese nombre peyorativo no lo deberíamos de tolerar ya que ellos son los causantes de las desgracias de esos países. Recomiendo que se lean el libro de Martín Moreno: Las cicatrices del viento. Cito la contraportada: ¿Por qué somos un continente de gente pobre? Las cicatrices del viento es la historia del imperio de la United fruit y de su alianza con la Casa Blanca y Wall Street para saquear impunemente a países centroamericanos especialmente útiles en el cultivo de la banana.

Plataneros o no, en todas partes se están cociendo las habas por parte de la izquierda o de la derecha. Los únicos beneficiarios son las personas que ejercen el poder, quienes desde hace mucho tiempo ya no representan a nadie, sino a los intereses de las oligarquías a las cuales pertenecen. Las democracias ya no sirven a los ideales de la revolución francesa; los países socialistas sólo han repartido pobreza.

En nuestro país comienza el circo de las elecciones, traicionando el principio maderista de sufragio efectivo no re elección. Como los cangrejos, caminamos hacia atrás. Segundo, muchos renuncian a sus puestos, para los cuales fueron elegidos en pasadas elecciones, demostrando que no se comprometieron nunca con él y lo único que les interesa es su beneficio personal. Con busca chambas, no hay continuidad en la solución de los problemas. Se pierde tiempo y dinero en un político que no cumple con el tiempo, para el cual fue elegido. Los que los remplacen tendrán que comenzar de cero. Los problemas del país van al garete. Tercero: hay quienes cambian de partido: De la derecha, a la izquierda. Cuando han explotado todo lo que un partido puede darles, como llevarlos a una presidencia municipal o nacional, ahora resulta que se pasan al partido contrario, o fundan otro partido, para seguir gozando de nuevas candidaturas; porque sólo ellos pueden ser los candidatos, no se van a rebajar apoyando a otros a lograr lo que ellos ya han logrado. Cuarto: ¿Cómo se puede cambiar de ideología en tan poco tiempo? No hay tal, sólo es un pretexto para seguir medrando del presupuesto nacional. Son leandras de todos los burdeles: donde paguen, de ahí soy.

Cuarto: me imagino que en los partidos hay muy pocos elementos ya que siempre son las mismas caras quienes aparecen como candidatos. Los demás elementos ¿no están capacitados para contender por un puesto público? Son utilizados como carne de cañón para los intereses de unos pocos. Me parce altísimo el presupuesto que se gasta en estos políticos que van convirtiendo la democracia en oligarquía.

Pero también estamos nosotros, la gente que comprende el pueblo en todas sus clases sociales. Nos hemos conformado con disfrutar del paternalismo; no nos preocupa tener conciencia sobre lo que está pasando y mucho menos protestamos en forma individual o grupal. El país se nos ha ido de las manos. Ya no hay ninguna fe en la utopía que alguna vez pensamos construir.

Cuando sucedió lo de Chiapas, Felipe Calderón expresó que no se iba a dejar influir por presiones para avalar el pacto logrado. El pueblo era quien había logrado ese pacto y el supuesto representante se negaba a avalarlo. ¿A quién representan nuestras cámaras? ¿Cómo presionamos nosotros para ser representados correctamente?

Las elecciones son un momento propicio para que también nosotros nos expresemos; es lo que estoy haciendo ahora. Si no hemos resuelto nuestros problemas, los políticos de siempre no nos sirven para nada; mucho menos cuando se pasan a la izquierda cuando siempre han estado en la derecha. ¿A qué no se cambian de casa de su colonia residencia a una popular como la San Joaquín o la Moderna? ¿A qué no? Deben existir nuevas soluciones, compromisos. Quitarle el agua al campo para llevarla a la ciudad no es solución; acabarías con las pocas industrias exitosas que nos quedan.

El futuro depende de ti, de lo que hagas cada día. No hay mesías; ese ya vino y lo crucificaron. Hay que defender lo poco que tenemos; y cada vez tenemos menos. Gritar: Sufragio efectivo no re elección.