Al Larguero

El 2020 con sus fantasmas reales, nos cambió la vida forzadamente. Entró a pedir definiciones de personalidad, nos hizo escoger y seleccionar el nuevo tipo de acción o bien, permitió que afloren los comportamientos irregulares, absurdos e irresponsables. Nos puso las diferencias sobre la mesa y han sido tiempos de tomar decisiones. La pandemia creó sus desigualdades sociales. Ya no somos los mismos que fuimos. Algunos, vivimos como perseguidos por demonios y sujetos todos, al juicio de los demás. La vida pues, se transforma en una lucha de sobrevivencia, donde hay que tomar a diario, un boleto en la era de la ansiedad y ahora mismo vemos que el grupo más vulnerable es la clase media y se establecen nuevas clasificaciones sociales con diferente jerarquía.

La tendencia de los medios es que el pueblo navegue sobre mares de ignorancia, lo que conviene al poder político y económico.

Y lo vemos claramente en el futbol. Se manejan las especulaciones como aderezo a la ilusión popular, que busca en su grupo de favoritos a la clase favorecida que le devuelva esperanzas de alegría. Solo el hombre desarrollado logra sortear esos formatos, donde los comunicadores lo son de verdades a medias y de mentiras completas.

Nadie dice que Santos Laguna no tiene para traer jugadores de alto nivel y Almada debe conformarse con lo que tiene, sin salida. Nadie acusa serios problemas con Lozano sin recuperarse y con Ayrton en duda. Quedan Jeraldino y Rivero como mesías de un grupo donde no abunda la calidad y habrá qué ir pensando en que esta tropa solo estará esforzándose por sobrevivir. Así, flotando todos a través de las nubes, quizá debamos apoyarnos de nuevo a la idea de una vida alterna, donde haya una intolerancia que tiene aspectos oscuros y nos haga cambiar el rumbo. Cansados, vemos que las cosas más bellas de la existencia no se deben escuchar, ni ver, ni leer, sino que se deben vivir y con ello lograr escapar de la angustia como vértigo de la libertad.

Solo si asumes lo que eres podrás cambiar quien eres. Y entonces ¿lo que debemos hacer es zafarnos de los comunicadores?. Porque ahora vemos un desfile de adjetivos que nos llegan con ese chico Otero. Dicen; “velocidad y potencia, capacidad para pisar el área, competencia en el juego aéreo y colaboración defensiva”. Cualquiera puede pensar que se trata de un crack.

Su equipo, Fortaleza CEIF es de segunda división en Colombia. Su paso por España en EL Deportivo La Coruña, fue en la clase B. En Francia dicen, jugó con Amiens SC cuadro segundino. Es decir, Santos apuesta por muchachos que tal vez puedan con el tiempo hacerse figuras, para venderlos, como antes con otros. Como dice su líder el Lic. Dante, “es parte todo de un proceso”.

Debemos entender que los clubes hoy entran a una zona de riesgo, por obligación. Los lugares de vanguardia van quedando solamente para los pudientes y el resto se acomodará como mejor pueda; el mismo Santos inicia el año en juicio con la cadena FOX, en problemas económicos propios de los tiempos y en declive deportivo. Apunta hacia nuevos pasos de gran osadía.

Alejandro Tovar//[email protected]