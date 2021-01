Ensayo sobre la cultura

Continuando con las celebraciones, sigue la epifanía que significa la revelación. Es cuando el niño Dios se muestra ante los santos reyes que le llevan oro, incienso y mirra como regalos. También los pastores se acercan a conocer al niño que ha nacido en un pesebre y que el ángel les ha revelado que es Dios.

Actualmente, celebramos esta fiesta con la rosca que tiene en su interior a uno o varios niños y a quien les toca tendrá que organizar una tamalada el día dos de febrero que es el Día de la candelaria. Todo mundo trata de que los demás no se enteren que les ha tocado el premio para no tener que comprometerse con los tamales.

Sea como fuere, esta fiesta continua el sentido de las anteriores, que si uno no es creyente, puede quedarse con la idea de que sirven para la convivencia familiar y social ya que reúne a la gente en una tradición que se sigue manteniendo, a pesar de que se nos pierdan muchos de sus significados.

La epifanía puede trascender el sentido religioso; eso lo descubrí al leer a Joyce en el retrato del artista adolescente.

Los momentos que vivimos pueden convertirse en epifánicos si nos hacen reflexionar y ver al mundo de forma diferente. Querámoslo o no, los valores se vuelven a poner con consideración; qué tanta importancia tiene el perseguir el lujo y la riqueza, o el poder, en sí mismos, cuando nos estamos dando cuenta de que un pequeño virus tiene la potencia de acabar con la humanidad si no sabemos enfrentarlo. Nuestro individualismo y la falta de compromiso con la sociedad es lo que ha provocado que se nos esté saliendo de control esta pandemia, sólo por no respetar las advertencias que se nos hacen.

Hemos comenzado a ver con otros ojos la realidad cotidiana desde el momento mismo en que tenemos que hacer las cosas de diferente manera; trabajar conectado por internet y los niños y jóvenes estudiando con otra metodología donde implica más colaboración de los padres que habían dejado la educación de sus hijos en manos exclusivas de los maestros. El momento epifánico es darme cuenta de que tenemos responsabilidades que muchas veces queremos ignorar y a los que no les hacemos frente.

Pero además también podemos re valorar los sentidos de la vida. Este afán de consumismo porque está de moda; cambiar de tecnología por cambiar de tecnología, la moda, la presunción , el llenarte de ruidos y de fiestas como una forma de ahogar la soledad, o reducir el triunfo a la riqueza y al poder sin un sentido humano o social.

Se nos ha obligado a vivir más en soledad y es cuando te preguntas que hacer con esas horas que no puedes ocupar en lo que antes las ocupabas; es posible que descubras que eres capaz de dedicar ese tiempo a lo que antes no habías pensado; enfrentarte a ti mismo, preguntarte ¿Qué soy capaz de hacer? Si respondes con algo en lo que nunca antes habías pensado, entonces estás en un momento de epifanía.

Descubrir a la gente que tienes a tú alrededor, la cercana, y la lejana que vuelves a buscar por las redes sociales. Descubrir que en un momento dado tus parientes pueden sucumbir a la enfermedad, descubrir que tú mismo peligras si no pones atención en tu comportamiento, descubrir que para sobrevivir necesitas de los otros como aquellos también necesitan de ti. Si de eso viene el compromiso que reforma tu comportamiento, enriquecerá la relación, la epifanía habrá servido de algo.

Descubrir, de eso se trata, de que hay cosas importantes que tal vez no habías considerado. Interesarte más por la educación de tus hijos, su salud mental y física, sus valores, sus relaciones sociales o sus capacidades para resolver problemas. En ti mismo puedes hacer esos descubrimientos.

Volver a tener el control de tu vida ante estas nuevas circunstancias, eso se puede sacar de bueno si atiendes a las revelaciones que la vida te da. El futuro va a ser otro y hay que acoplarse a ello.

Tenemos que aprender a ver.

Felices momentos epifánicos del 2021.