Escribir de las cabañuelas es un tema obligado al iniciar el año, en este espacio de Vida Campirana, ya que es un tema el cual es poco conocido por lo que es importante saber lo que significan.

Hoy es domingo 3 de enero y pronto habremos de concluir las festividades navideñas con el festejo de Día de Reyes y como ya es costumbre en este espacio hablaremos de LAS CABAÑUELAS. Las cabañuelas se presentan durante el mes de enero y por muchísimos años fue la manera en que nuestros antepasados se guiaban para conocer por anticipado el comportamiento del clima durante el año mes por mes.

Las cabañuelas corren de ida como se les conoce del 1 al 12 de enero representando progresivamente los meses de enero a diciembre del 13 al 24 los meses son volteados o de vuelta como también son conocidos, es decir de diciembre a enero y del 25 al 30 son las de medio día, ya que son 2 meses por día es decir que el 25 son los meses de enero y febrero y así hasta llegar al día 30 con los meses de noviembre y diciembre y finalizamos con el 31 en el que los meses corren por horas siendo dos horas por mes de enero a diciembre, aunque algunos dicen que es una hora por mes de ida y vuelta.

Hoy que es día 3 está representando al mes de marzo, se presumía que el comportamiento del clima a través de las cabañuelas era un indicativo de como sería el año mes por mes por ejemplo, si el día 1 de enero se presentó frío o lluvioso se creía que así se presentaría para este mes del año actual, me refiero a las cabañuelas y su comportamiento climático en tiempo pasado, ya que desde mi particular punto de vista las cabañuelas ya no son guía para las actuales generaciones, primeramente porque son desconocidas por la mayoría, especialmente por los jóvenes y sobre todo porque ya no son precisas debido a las múltiples agresiones que le hemos hecho al planeta que se ha revertido en el cambio climático y un sinnúmero de efectos dañinos como sequías, inundaciones, daño a la capa de ozono, pérdida de especies animales y vegetales y muchos otros daños con los que la madre naturaleza se ha manifestado, aunque debo reconocer que aún muchas personas especialmente las que viven y trabajan en el campo le siguen teniendo fe y creen que las cabañuelas sigue siendo ciertas, y quizás lo sean. Hasta no hace mucho tiempo las tierras de temporal se preparaban para realizar los cultivos con mucha esperanza por parte de los campesinos y recibir la bendita lluvia, la cual ya no llega oportunamente como antaño; lo anterior es una versión actual de las cabañuelas, porque a continuación daré a conocer otra cuyo autor es JC Vargas publicado hace ya algunos años en su página personal y que textualmente dice:

Las cabañuelas en el México antiguo. Las cabañuelas la adoptaron los aztecas de los mayas y el método era muy distinto al practicado hoy, al pretenderse amoldar un admirable trabajo de nuestros indios al calendario de la civilización cristiana. El método primitivo no era tan complicado ni extenso, ya que el año maya, al igual que el azteca constaba de 18 meses de 20 días cada uno y cinco días vagos que no entraban en los meses, sino que un día completo mediaba entre la entrada y salida del año y los otros cuatro días eran para cada uno de los cuatro cambios de estaciones. Los 18 días primeros del mes de enero servían para cada uno de los meses y los dos días restantes o sea el 19 para predecir el tiempo del solsticio de estío y el 20 para el solsticio de invierno; estas cabañuelas se denominaban en maya "Chac-chac" y a la sucesión de los meses "xoc-kin". Los nombres de los meses eran: pop, uo, zip, zots, tzec, xul, yakin, mol, chen, yax, zac, ceh, mac, kankin, muan, pax, kayab, cumhú, y uayeb. Los días del calendario maya, de cada mes, eran: ik, akbal, kan, chiechán, cimí, manik, lamat, muluc, oe, chuen, eb, bon, ix, men, cíb, cabán, eznab, cauac, ahua, imix. Del día "cabán" es que se origina la palabra castellanizada "Cabañuelas", porque a los pronósticos de este día (el 16) los llamaban cabanel y eran los de más importancia para el cómputo del tiempo. Esta tradición de las cabañuelas, desgraciadamente, se va perdiendo con el paso de los años, no obstante, todavía hay gente hoy día que las interpreta, muchas veces ayudado con el concurso de los refranes y los dichos populares; estos son toda una experiencia, una sentencia trasmitida de generación en generación, siendo muchas veces, la expresión más precisa del saber popular usada con conocimiento de causa; así concluye el autor JC Vargas

Desde mi muy particular punto de vista considero que el conocimiento sobre la precisión acerca de las cabañuelas no es tan sencillo como pareciera, pues expertos en este tema que mas se han aproximado en la predicción del clima basan sus conocimientos en observaciones durante todo el año tales como: observar el sol, la luna, la lluvia, la caída de las hojas, el comportamiento de los animales, el aire y algunos fenómenos meteorológicos, etcétera, con esto quiero decir que no todo es certero en cuanto al pronóstico de tiempo lo que si es cierto es que estas no tienen una base científico y aun existen muchas personas especialmente en el campo que se basan en las cabañuelas para la toma de decisiones como sembrar, cosechar y realizar otras faenas importantes en el campo.

Me gustaría saber si alguno de mis amables lectores han llevado el registro de las cabañuelas durante enero y pudiera compartir su opinión

Finalmente deseo que sigamos conservando nuestras tradiciones mexicanas y celebremos el próximo miércoles 6 el Día de Reyes con la tradicional rosca en una grata convivencia familiar

"COMUNICAR ES SERVIR"

[email protected]