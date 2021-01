Una obra literaria dedicada al instituto "18 de Marzo" de Gómez Palacio, con una extensa e interesante narrativa de los triunfos y tumbos del prestigiado plantel en sus ochenta años de lucha para sobrevivir en un campo minado de engaños, simulaciones, segregaciones y oprobios de los gobernantes duranguenses y de la propia UJED que se niega sistemáticamente a que existan dos universidades en la entidad y más recientemente de "mezquindades patrimonialistas", salió a la luz pública en diciembre pasado, con una única e irrebatible mira: convertir en una realidad el viejo decreto creador de la Universidad 18 de Marzo de Gómez Palacio, publicado en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, un viejo anhelo que se ha visto frustrado hasta ahora, debido a las promesas incumplidas por parte del sector oficial. "Una herencia viva de Lázaro Cárdenas" es el título del libro, con un subtítulo: "Justicia..." y un prólogo de Porfirio Muñoz Ledo.

Coincidentemente con la aparición del tomo editado por los licenciados Jorge Torres Castillo y Raúl Muñoz de León, exalumnos del plantel y dos de los luchadores más relevantes contra el muro de la cerrazón gubernamental, surgieron voces discrepantes desconociendo al consejo consultivo honorario de exdirectores, del cual ambos forman parte; un grupo formado exclusivamente para impulsar el proyecto universitario, "sin protagonismos pueriles, y sin usurpar funciones ni representaciones oficiales" y cuyo primer paso se dio entrevistando al actual gobernador José Rosas Aispuro, quien prometió dar los pasos legales necesarios para deshacer trampas y rémoras. Pero aún no hay resultados favorables, ante un tiempo que transcurre implacable. La promesa, por lo tanto sigue en el aire, con la aclaración subrayada de Torres Castillo en el sentido de que "hay un pleno respaldo" del gobernante duranguense para convertir en una realidad el decreto cardenista. "La universidad pronto será una realidad", remarcó el conocido columnista en un texto con el cual da respuesta a los disidentes con un señalamiento directo y claro: "Desconocer el derecho de los exdirectores en esta gestión, es inadmisible y absurdo. El instituto 18 de Marzo no es propiedad privada de unos cuantos, es un patrimonio histórico de todas las generaciones que cursamos sus aulas. Descalificar sin fundamento, es un error grave y un agravio a nuestro instituto", afirmó el ex líder estudiantil, un luchador tenaz en pro de la deseada universidad.

En la información difundida por la prensa local, se señala que "el consejo de catedráticos del instituto 18 de Marzo, presidido por María de los Ángeles Jáuregui, desconocieron (sic) al consejo consultivo de exdirectores (por) incumplimiento de la ley orgánica del instituto", pero no se explica en qué consiste tal incumplimiento.

Alejada de los "dimes y diretes", la edición recién impresa, da cuenta detallada y precisa del nacimiento, desarrollo y logros sobre todo, de la institución educativa considerada como la de mayor prestigio y presencia en el ámbito educativo comarcano, con alcances a nivel nacional e internacional. Su banda de guerra, la estudiantina, la rondalla, su expansión cultural y deportiva, serían algunos de los exponentes de su calidad instructora, no hay duda; sin embargo, hay una larga cadena de egresados que han sobresalido profesionalmente en todas las ramas del conocimiento, y su sola mención echaría por tierra posturas mezquinas y sospechosas.

"Directores, maestros y ex alumnos destacados" es el título del capítulo que para mí, representa un valor agregado al archivo hecho libro y lo leí con asombro y deleite: En 29 páginas de las 469 que le dan forma al compendio, Cecilia y María de la Luz Ávila Rivas, egresadas de la "Dieciocho", y en la actualidad investigadoras y maestras en ciencias de la educación, dan cuenta pormenorizada de los hombres y mujeres que "han recorrido el camino del esfuerzo y concreción de saberes y quehaceres que han puesto en alto a la institución".

La prolífica lista se inicia con la profesora Blandina Ibarra viuda de Guerrero, la primera directora en 1940, y continúa con la mención de cada uno de los más de 30 directores que han dejado huella en el plantel a lo largo de 80 años, hasta concluir con el nombramiento de la educadora María de los Ángeles Jáuregui Correa como titular actual de la rectoría del centro escolar y enseguida aparecen apartados relacionados con los maestros, los profesores de nivel básico, los maestros de secundaria y preparatoria y de la escuela prevocacional; los docentes de secundaria y preparatoria especializados en Inglés, Dibujo natural, Civismo y Literatura, Francés, Botánica, Anatomía, Español, Historia, Civismo, Biología, Geografía Universal, Sociología, Deportes, Matemáticas y Dibujo, Deporte, Baile, Cocina, Corte y Confección, talleres y sala de cómputo, y cierra con los exalumnos que en su vida activa y profesional, han destacado como deportistas y artistas, científicos, políticos, economistas, oradores, y las "mujeres pioneras en desempeños profesionales, sumamente innovadoras para su tiempo".

Acudo a varios botones de muestra de los 55 consignados en el trabajo de las maestras Ávila Rivas: José Ovalle Favela,quien estudió licenciatura y doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica, es socio del Instituto de Investigación de Derecho Procesal y miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial Federal y otros muchos cargos sin pasar por alto su cátedra de derecho en la UNAM; escribió diez libros sobre derecho procesal y civil. Su hermano Héctor Saúl Ovalle Favela, quien a su paso por el instituto "18 de Marzo" sufragó sus estudios con la venta de chicles, además de haber sido bolero, mesero y abarrotero, profesionalmente se incorporó a la empresa COCONAL, empresa nacional dedicada a la construcción de autopistas, carreteras, puentes y distribuidores viales, entre otros etcéteras; durante 25 años escaló todos los puestos hasta llegar a la vicepresidencia de la compañía aludida.

Fernando Ovalle Berumen, preparatoriano en su época de la "18", obtuvo el primer lugar de su generación como médico cirujano y fue becado en Nueva York y Missouri para estudiar la especialidad de medicina interna y endocronología. Lejos, muy lejos quedó, el cajón de bolero que él mismo fabricó con clavos, martillos y manos, y José Ortiz Hernández, un empresario exitoso fundador de la Asociación Amigos del Instituto "18 de Marzo", una denominación que implica apoyo y solidaridad. Rodolfo Escalera Vizcaíno, es otro de los grandes orgullos del plantel gomezpalatino, reconocido a nivel mundial como un exponente de altos vuelos en el arte de la cerámica y y la cultura pictórica. Su talento artístico alcanzó gran resonancia durante los XXXIII Juegos Olímpicos celebrados en 1984 en Los Ángeles, California, creando los platillos que le dieron sabor lerdense al evento deportivo internacional. (La ciudad de Lerdo, donde radicó a partir de 1968, fue cuna de su deslumbrante arte plástico)

El plantel ha sido, asimismo, sede de conferencias a cargo de personajes de la talla de Armando Fuentes Aguirre, Catón, y de la montañista mexicana Karla Susana Wheelock Aguayo. El Everest y las Siete Cumbres, sus conquistas más memorables.

Sin duda, hay que leer este libro -Una galería de fotografías del recuerdo cierra con láminas de oro el tratado, para entender a cabalidad el papel que ha jugado la "18" en la historia educativa regional y su proyección profesional en el país y en el extranjero. Las investigadoras Ávila Rivas nos han mostrado ese camino de éxitos con una extraordinaria crónica, figurando como guías incuestionables del proyecto universitario, Jorge Torres Castillo y Raúl Muñoz de León, con el apoyo del doctor Juan Carlos Padilla Valdivia y los ex directores en general que han aportado talento y capacidad para gloria del centro educativo que aspira, con justicia moral y legítima, a transformarse en la Universidad Autónoma de La Laguna 18 de Marzo de Gómez Palacio. Si la politiquería no entorpece este esfuerzo, 2021 será el año de poner fin a la larga espera.