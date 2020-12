Ensayo sobre la cultura

Todos hacemos propósitos de año nuevo para después olvidar; hace algunos años, dejé de hacerlos, eso no quiere decir que no los tenga, pero los renuevo cada día. Por ejemplo, mis propósitos de lectura, tengo un mínimo y no lo he dejado de lograr. A lo mejor lo subo, por eso de tener que estar encerrado, aunque el presupuesto me lo puede impedir. Entonces, puedo releer lo que ya tengo y compensar la lectura de libros viejos con los nuevos.

Siempre hay algo que leer y siempre habrá un tema que no has logrado abarcar lo suficiente. En mi caso, son los toltecas. De Quetzalcóatl tengo varios textos, pero me faltan de la etnia en sí. Hay que seguir buscando. Esto es lo divertido de los pasatiempos, siempre dan para más. Hay algunos que te enriquecen y otros nada más te consumen tiempo pero sin dejarte algún valor, te la pasas jugando para olvidarte de que eres y al final, no tuviste conciencia de la vida.

Un día me pregunté el significado de ser mexicano. Con el hombre cósmico de Vasconcelos me encontré con un gran rompecabezas que desde entonces intento armar. Lo Mexicano significa un proceso histórico y hay que recorrerlos que comienza desde lo prehispánico hasta nuestro días; pero no nada más eso, también hay que acudir a las influencias extranjeras, la española, en primer lugar, la europea, la musulmana, la Judía, la asiática, porque todo eso significa lo que somos, no es sólo cultura general. Lo leído se complementa con lo que se puede ver en televisión: un montón de series histórica, donde desgraciadamente México se queda muy atrás, porque no nos gusta reflejarnos en la pantalla. Se canceló la segunda parte de Cortés y me imagino que fue por falta de apoyo del actual gobierno que lo odia, aunque el López viene de allá.

Propósito de año nuevo seguir armando mi rompecabezas histórico con las piezas que pueda ir encontrando en las librerías de la ciudad o por medio de los servicios de internet.

Pero no todo se acaba con la historia, mi otra pasión, más bien, mi primera, es la literatura, por lo tanto ya sabrán ustedes que nunca terminaré de agotar todo lo que se escribe en este género, los autores que van surgiendo que se vuelven interesantes como Padura, el cubano. Esperar los premios de novela y lo que autores viejos que publican cada año: Pérez Reverté, Idelfonso Falcones, Almudema Grandes, Murakami Etc. Etc.

También me gusta la pintura, pero en ese género no hay mucho de donde escoger porque me imagino que no hay el suficiente mercado para tener variedad. Pudo buscar en el internet y a lo mejor voy a tener que hacerlo. Lo que te das cuenta es que se presume mucho de difusión cultural y luego cuando buscas no encuentras.

Encerrado tienes que buscar el modo de satisfacer tus intereses. La tele te sirve si la sabes usar. El YouTube tiene toda la música que quieras, de todos los géneros y mucho puedes disfrutar gratuitamente. Mis colecciones musicales se han ido suplantando: Long Plays, Cassettes, CD y ahora los servicios digitales. Con los primeros fue imposible conseguir las agujas de mi tocadiscos. Después, se iban sacando del mercado hasta que resultó ser inútiles los aparatos reproductores porque la tecnología te los ha puesto a disposición sin tanto tener que ir a las casas de música.

Puedo hacer el propósito de ir conociendo toda que desconozco. Leí a Padura sobre la salsa y después me fui a buscar a los músicos en el internet para darme una idea mejor de lo que hablaba. También Murakami tiene un libro sobre música clásica. Una cosa te lleva a la otra.

Otro propósito es el de los viajes. Me encanta viajar. El de este año no lo pude realizar por el covid mentado. Queda pendiente Italia, Grecia y Estambul. Pintura e historia clásica. Leer te lleva a viajar porque te quieres enfrentar a lo que los libros dicen. ¿Qué tanto impondrá el coliseo? ¿Qué tanto caminaban los peripatéticos?

No es que sea culto presuntuoso; si lo soy, ni modo. Todo es irle jalando a la hebra y nunca terminarás de tener inquietudes de conocimiento. Si un estudiante de leyes lleva derecho romano, se tendrá que preguntar porque se lo imponen si ya no es aplicable y descubrirá que es el fundamento de todos los derechos actuales y que fue rescatado en el renacimiento y de ahí sabrá la importancia de Constantinopla, imperio romano de oriente, donde se realizó la gran compilación de leyes por Justiniano. El de Oriente se desprende del de occidente, que culturalmente tuvo influencia griega y por eso también les hacen leer a Platón y Aristóteles; por lo menos: las leyes y la república. De ahí dar el salto a este viaje que quiero hacer es cuestión de ganas y de ahorros. Principio de la curiosidad intelectual.

Otra vez hablamos de los propósitos, tener curiosidad intelectual sería muy bueno. Te diviertes mucho contra diciendo a los existencialistas. Eres un ser para algo, con sentido. Depende de ti: Aquí en la tierra tu vida tiene sentido: el que tenga ojos para ver, que vea, oídos para escuchar que escuche, inteligencia para pensar, que piense, sensibilidad para sentir, que sienta y todo lo demás.

Feliz año nuevo. Otra vez a renovar las esperanzas.