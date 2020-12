VIDA CAMPIRANA

Estamos a pocos días de terminar este año 2020 que ha sido un año atípico, un año diferente, un año difícil para todos por la pandemia por el Covid 19 que afectó al mundo entero y que ha traído consigo innumerables muertes, enfermos y un sinfín de pérdidas de todo tipo… Este año 2020 ha sido un año con sombras, pero no todo ha sido malo ya que ha sido también de luces porque ha sido la oportunidad para reflexionar, por todo lo que tenemos y es importante y que no habíamos valorado como el conocer y convivir más con nuestra familia, el tener un empleo, el tener todo lo que a diario disfrutamos como un hogar, alimentos, una cama blanda, etc; todo esto nos ha llevado a un aislamiento social iniciado en México en el mes de marzo mediante la cuarentena, este aislamiento social que se tradujo en cambios drásticos que no conocíamos pues desde entonces se comenzó a trabajar desde casa, mediante internet, los estudiantes continúan la enseñanza en línea, las conferencias son mediante videos, las compras y ventas también se han vuelto virtuales y las visitas entre familiares y amigos también son así solo podemos disfrutar de esta compañía gracias a la magia de la tecnología.

Como lo dije al inicio del presente artículo, el año 2020 ha sido difícil, pero ha traído cosas buenas también, aunque hayamos perdido a un familiar como es mi caso en el que por esta pandemia perdí un hermano, este año ha sido para reflexionar y valorar la vida, la salud, la familia, el empleo, los amigos, los dones que poseemos y sobre todo acercarnos a Dios que ha sido grande y maravilloso y que gracias a su inmensa misericordia nos tiene aquí con vida disfrutando toda la grandeza de este mundo a pesar de la adversidad. Durante este aislamiento social, hemos conocido más a nuestra familia con la que vivíamos sin platicar, valoramos más la amistad, pues cuantas citas y charlas en café muchas veces pospuestas, cuantas visitas con nuestros padres y familiares cambiamos para “después” y que hoy por prudencia no realizamos, cuantos eventos sociales perdidos, cuantas visitas personales con nuestros mejores clientes no realizamos, los centros culturales, cines, teatros, plazas anhelamos visitar, cuantos viajes cortos y largos solo se han quedado en plan para después… en fin ahora esperamos con grandes ansias que todo vuelva a ser como antes, porque hasta la naturaleza que es tan sabia al ver menos algarabía y bullicio de la humanidad ha recobrado sus espacios, pues los animales que antes vivían lejanos hoy se han acercado a los lugares habitados por el hombre gozando de la quietud y paz; en fin en este año 2020 no todo fue perdido pues ganamos sabiduría y prudencia, pues ya conocemos lo que en la vida cada cosa significa y aprendimos a ser más espirituales y a darle su justo valor y conocer lo que es tener salud y el de poder amanecer con vida y respirar, en fin y apreciar todo lo bueno que hoy tenemos y valorar las lecciones recibidas… Por todo ello y más te damos gracias Señor. Deseo con todo mi corazón que este año 2021 que estamos a pocos días de iniciar sea un año venturoso lleno de salud, paz, amor, alegría y prosperidad en donde gocemos cada día a día la ilusión de vivir y en el que cada hoja del calendario traiga consigo la esperanza y la fe por ver nuestros anhelos realizados en nuestra familia, trabajo y que con una mentalidad llena de amor juntos podamos hacer de la mano de Dios un mundo mejor. Esta noche del 31 de diciembre juntos en familia disfrutemos de esa deliciosa cena pero más el estar cerca de nuestros seres queridos y juntos oremos con los brazos al cielo porque este año 2021 sea un año en el que recuperemos lo NO VIVIDO en 2020, que 2021 sea de abrazos, besos, risas, convivencias con toda la familia y amigos donde se recuperen los empleos perdidos y sobre todo que haya mucha salud. Acerquemos nuestras copas y brindemos por un año de cosas buenas y agradecer por la familia, los amigos, por el trabajo y también por los fracasos de los cuales también hemos aprendido. Un saludo muy especial para aquellas personas que este año nuevo se encuentran en un hospital, de quienes se encuentran privados de su libertad , quienes no se encuentran con su familia por cualquier motivo y por quienes en esta fecha están trabajando, que este año nuevo sea diferente pero con la esperanza de que este 2021 pronto habrá de cambiar Agradezco infinitamente a Dios y a esta casa editora el permitirme estar cerca de todos mis amables y apreciados lectores para desearles todo lo mejor para el año nuevo, que este colmado de salud, paz, amor, prosperidad y mucha felicidad ¡BIENVENIDO 2021! Y como siempre al finalizar un mensaje alusivo al tema de hoy para reflexionar: “Todo hombre debe nacer de nuevo el primer día de enero y comenzar una nueva página -Henry Ward Beecher Clérigo estadounidense (1813-1887) COMUNICAR ES SERVIR [email protected] 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste