Abuelita regala 800 tamales a personal de salud que le salvó la vida del COVID-19

Margarita Montañez, de 73 años, fue atendida en el Centro Médico Cedars-Sinai ubicado en Los Ángeles, California, tras contagiarse por el virus SARS-CoV-2, lugar donde permaneció hospitalizada 20 días, según detallan medios internacionales.

La historia de Margarita ha trascendido en redes sociales, debido a que ésta prometió agradecer a los médicos por sus atenciones, llevándoles tamales en Navidad.

El jueves pasado, ocho meses después de ser dada de alta, Margarita acudió al nosocomio con 800 tamales que preparó para el personal médico.

This Great Grandmother is so grateful for the #CedarsSinai team that cured her of covid 19 that she gave them 800 tamales. pic.twitter.com/OZlPgUQwhm