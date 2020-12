VIDA CAMPIRANA

EL INVIERNO

El día de mañana lunes 21 de diciembre dará inicio el invierno dentro del hemisferio norte, en el cual se encuentra nuestro país, y este concluirá el 20 de marzo del 2021, el cuál se caracteriza por ser la estación más fría, en la que los días son más cortos y las noches más largas, es también en esta estación en que la temperatura es baja, también es recurrente la presencia de lluvias, hielo y en algunos lugares nieve, estas temperaturas extremas obligan a todos los seres vivos a protegernos como una acción de supervivencia, en el reino vegetal algunos árboles se despojan de su follaje y concentran toda su energía en sus raíces para reverdecer con grandes bríos en la siguiente estación que es la primavera… En el caso del reino animal algunos tienden a emigrar hacia lugares más cálidos, otros invernarán en madrigueras o cuevas, otros durante esta estación viven bajo tierra y es también durante el invierno en que la mayoría de los animales suelen protegerse de las bajas temperaturas agrupándose muy cerradamente para sobrevivir y así darse calor los unos a los otro, y por lo que respecta a la especie humana nos protegemos con ropa gruesa, nos alimentamos con productos energéticos y que nos brinden calor, nos resguardamos del frío para evitar enfermarnos: pero sin lugar a dudas el frío en la naturaleza tiene su lado bueno pues las bajas temperaturas acaban con plagas y microbios.

En el sector agropecuario los productores agrícolas se preparan para establecer los cultivos de invierno que en la Comarca Lagunera son principalmente avena forrajera, trigo forrajero, triticate y trigo en grano en menor proporción también los forrajes como el zacate ballico y algunas hortalizas, también el cultivo de alfalfa se establece en invierno, aunque es un cultivo perenne, es también durante el invierno que los agricultores realizan actividades para adelantarse a las faenas que habrán de iniciar durante la primavera tales como limpiezas de los campos y faenas con los animales.

También en el sector pecuario existen muchas actividades a desarrollar durante el invierno sobre todo proteger a los animales resguardándoles en lugares confortables y libres de corrientes de aire frío y proporcionarles una adecuada alimentación..

Cambiando de tema y a propósito de la navidad a estas fechas y ya faltando pocos días para la cena de nochebuena en la mayoría de los hogares de fe cristiana seguramente están con un nacimiento en un rinconcito de la casa que evoca la historia en la que recordamos las condiciones en las que nació el niño Dios, después de un largo peregrinar de los padres del niño, la Virgen María y el señor San José, pidiendo posada para pasar esa noche previo al nacimiento donde les fue negado muchas veces hasta llegar a un humilde lugar y ahí nuestro redentor nació hace ya casi 2020 años, en el portal de un establo en Belém rodeado por una mula y un buey y otros animales como los borreguitos, el niño nació en un pesebre con paja y recibió el calor con el aliento de estos animales que al verlo denudo y en medio del frío invernal; después de este acontecimiento una grande, hermosa y brillante estrella ilumino el firmamento para avisar a todos los habitantes en donde se encontraba este precioso niño que sería y es el “Rey de Reyes”, después de ello empezaron a llegar guiados por la estrella toda clase de peregrinos desde los más humildes pastorcillos que llegaron con todo tipo de presentes para adorarlo y entonar hermosos villancicos en su honor, hasta los más ricos y potentados personajes como los tres reyes que llegaron desde muy lejanos países de oriente después de un azaroso viaje y traían regalos como el oro, mirra e incienso, estos reyes llamados Melchor, Gaspar y Baltazar que son los que hoy conocemos como los “Tres Reyes Magos”; esto que hoy narro es lo que aprendí y viví felizmente en mi niñez y que en la medida de que hoy puedo lo inculco con mi familia y amigos, al igual que las posadas navideñas, que son parte de nuestras tradiciones y nuestra cultura mexicana las cuales desafortunadamente se están perdiendo, y este año están pasando más desapercibidas a causa de la pandemia por Covid 19, este año ha sido muy desafortunado ya que el distanciamiento social nos obliga a que no podamos estar todas las familias y amigos unidos, y en esta ocasión se harán muchas reuniones virtuales, una convivencia diferente y que sin lugar a dudas estarán los más nobles sentimientos de amor, paz, alegría, perdón, esperanza y bondad, los cuales de manera sublime estarán en cada uno de nosotros durante la nochebuena y tengamos presente que durante la cena de esta noche no importará si es sencilla o con grandes manjares lo importante no es lo que es en el centro de la mesa, sino lo que está alrededor de ella que es LA FAMILIA.

Disfrutemos de la nochebuena con un corazón agradecido para recibir en la navidad al niño Dios que está por llegar.

Como siempre al finalizar una reflexión alusiva a la temática de hoy para meditar “El mejor de todos los regalos alrededor de cualquier árbol de navidad es la presencia de una familia feliz” -Burton Hillis Escritor y columnista estadounidense (1915-1977)

¡BIENVENIDO EL INVIERNO! Y ¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!

