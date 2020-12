VIDA CAMPIRANA

Estamos viviendo los últimos días del otoño en donde se han sentido ya las bajas temperaturas propias de la siguiente estación que es el invierno el cual habrá de iniciar dentro del hemisferio norte el próximo 21 del presente mes.

Estamos también ya muy cerca de una de las fechas más bellas que es la Navidad que nos invita en esta época a reflexionar sobre el nacimiento de nuestro redentor Jesucristo… es la época navideña hermosa y en ella se vive un ambiente frío que a muchas personas incomoda, pero yo quiero decirles a quienes opinan así del frío que las bajas temperaturas son muy importantes en la naturaleza pues basta con saber que el frío reduce considerablemente de manera natural la proliferación de plagas en las plantas especialmente en el campo y extermina también los microbios causantes de enfermedades, razón por la cual se recomienda al finalizar las cosechas de otoño el desvare y el barbecho fitosanitario que es un método fácil, ecológico y económico realizado por los agricultores para exponer al medio ambiente las plagas invernales y sean eliminadas por el frío Los árboles ornamentales de hoja caduca como lilas, pingüicos y fresnos requieren también el frío para que los arboles tengan buenos brotes y floración… Ahh y algo también importante para los productores agrícolas, especialmente a los nogaleros de nuestra bellísima Comarca Lagunera, ellos consideran al frío su mejor aliado para tener una buena producción de nuez y se requiere un promedio de 300 horas de frío o un mínimo de 200 para tener una buena cosecha… los agricultores lo saben, el frío es sinónimo de buen año para el campo. Por eso querido amigo lector antes de renegar del frío pongámonos a pensar que el frío también es bueno, como también es el calor que madura los frutos, es buena la lluvia que riega los campos y los jardines, es bueno el viento que lleva el polen las plantas que lo requiere, como bueno es todo en la naturaleza que tiene un propósito para la vida.

Con el frío la planta lignifica, es decir, los tejidos verdes se convierten en madera, dicho endurecimiento le servirá a la planta para protegerse de plagas y enfermedades, con el frío con fuertes heladas puntuales como mencione anteriormente hay una mortandad de plagas, estos insectos desaparecen en el campo de una manera importante, aunque nunca se acaban todos porque siempre quedan insectos ya acostumbrados al frio, el frío no solo es bueno para eliminar las plagas sino que también resulta positivo para los organismos auxiliares como abejas y otros insectos benéficos porque estos salen en el momento propicio para realizar sus tareas en el campo y no antes ya que estos aparecen en la planta con la brotación adecuada. Es muy cierto que cuando hace mucho frío no se suelen oír de problemas en el campo, es curioso pero cuando hace frío también las hortalizas se desarrollan más lentas pero suelen ser más jugosas y sabrosas, y es que las propias plantas para su defensa generan más azúcar en su savia (tipo anticongelante) y de esta manera aguanta las bajas temperaturas y asi dan a las hortalizas un sabor exquisito durante el frío, aunque aquellas hortalizas que están enterradas en el suelo se ven menos afectadas y no pasan por este proceso de las hortalizas que están de manera expuesta como por ejemplo la coliflor, la cual se nota que en invierno y primavera son diferentes ya que en invierno estas son mas pequeñas pero sabrosas debido al frío. En síntesis el frío resulta benéfico para las tierras del campo porque se extermina de manera natural y efectiva las plagas como la maleza y microbios causantes de diversas enfermedades, además que genera humedad en los suelos y recargar los mantos acuíferos, en fin, el frío, el hielo, la nieve y la lluvia traen sus beneficios al campo, siempre y cuando este frío no supere los 10 grados bajo cero ya que se corre el riesgo de que pueda acabar con árboles y plantas, razón por la cual cuando se presentan estos casos se recurre por parte de los productores del campo a realizar fogatas que minimicen el frío y así salvar a los árboles y cultivos.

En lo que respecta al mundo de los animales existen especies que durante el frío suelen aparearse como es el caso de los canideos entre los que se encuentran los lobos, coyotes, chacales, zorros y felinos como el jaguar, puma y gato montes.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la temporada de Frentes Fríos 2020 y 2021 que va desde septiembre a mayo se pronosticó la presencia de 54 sistemas frontales en México, así como 14 tormentas invernales.

Estamos a pocos días de vivir la navidad y yo les invito a ustedes mis amables y gentiles lectores a que hagamos a un lado y olvidemos rencores, desalientos y todo aquello que no nos permite tener una vida plena y poder disfrutar así de la llegada a nuestro corazón de nuestro redentor el niño Jesús en esta navidad… Y como siempre al finalizar una reflexión referente a la temática de hoy:

“El otoño es un andante melancólico y gracioso que prepara admirablemente el solemne adagio del invierno” - GEORGE SAND (Amandine) novelista, periodista y socialista de origen Francés (1804 -1876)

