Recién iniciamos uno de los meses más hermosos del calendario, al cual se le asocia con el frio, el invierno y la navidad, y es también en este mes en que se conmemoran importantes acontecimientos relacionados al campo y la naturaleza, ya que ayer Sábado 5 de diciembre se conmemoro el Día Mundial del Suelo y mañana 7 se conmemorara el Día de los Apicultores, temas de los que hoy conoceremos en este espacio de Vida Campirana.

DÍA MUNDIAL DEL SUELO

Según información proporcionada por la FAO que es la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esta fecha tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de mantener ecosistemas saludables y el bienestar humano, abordando los desafíos crecientes en la gestión del suelo y aumentando la conciencia acerca de su importancia y alentando a los gobiernos, organizaciones, comunidades y personas de todo el mundo a que se comprometan a mejorar de manera proactiva la salud del suelo.

Esta conmemoración se realiza desde el 5 de diciembre de 2014 como el primer Día Mundial del Suelo. Y este año 2020 tiene como lema "Mantengamos Vivo el Suelo, Protejamos la Biodiversidad del Suelo" recordemos amigo lector la importancia de cuidar el suelo porque de el emana la vida pues el suelo es el que nos proporciona los alimentos para el mundo y por tal motivo es muy importante cuidarlo y hacer conciencia para no contaminarlo y evitar también la erosión que hace que se pierda el suelo fértil. Tengamos presente que el suelo es donde comienza la alimentación, compuesto de minerales, agua, aire y materia orgánica, el suelo proporciona el ciclo de nutrientes primarios para la vida vegetal y animal y actúa como una base para la alimentación, combustibles, fibras y productos médicos, así como para muchos servicios ecosistémicos esenciales, recordemos también que el suelo es un recurso natural no renovable, su pérdida no es recuperable en el marco de tiempo de una vida humana. Un centímetro de suelo puede tardar cientos de miles de años en formarse desde la roca madre, pero este centímetro de suelo puede desaparecer en el plazo de un año a través de la erosión. Las malas prácticas agrícolas laboreo intensivo, eliminación de la materia orgánica, irrigación excesiva utilizando agua de mala calidad y el uso excesivo de fertilizantes, herbicidas y pesticidas que agotan los nutrientes del suelo más rápido de lo que son capaces de formarse, lo que lleva a la pérdida de la fertilidad del suelo y a la degradación de los suelos. El suelo constituye la mayor reserva de carbono orgánico terrestre, más del doble de la cantidad almacenada en la vegetación, además de ayudar a suministrar agua potable, evitar la desertificación y proporcionar ayuda a las inundaciones y la sequía, el suelo mitiga el cambio climático a través del secuestro de carbono y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El suelo alberga la cuarta parte de la diversidad biológica del planeta; Hay literalmente miles de millones de microorganismos tales como bacterias, hongos y protozoos en el suelo, así como miles de insectos, ácaros y gusanos. También existen más organismos en una cucharada de suelo sano que gente en el planeta.

Por todo lo anterior es muy importante que todos contribuyamos en cuidar la calidad del suelo, para no contaminarlo ni erosionándolo, puesto que del suelo emana la vida.

A continuación una bella reflexión alusiva a esta fecha.

El UNDÉCIMO MANDAMIENTO

"Heredarás tu santa tierra como su fiel sirviente, conservando de generación en generación sus recursos y su productividad. Salvaguardarás tus campos de la erosión de los suelos, tus aguas vivientes de que se sequen, tus florestas de la desolación y protegerás tus colinas del excesivo pastoreo, de modo de que tus descendientes puedan disfrutar de eterna abundancia. Si fallaras en esta servidumbre a la tierra, tus campos fructíferos se convertirán en campos pedregosos y estériles y en barrancos inaprovechables y tus descendientes disminuirán y vivirán en la pobreza o desaparecerán de la faz de la tierra".

Walter C. Lowdermilk (1888 - 1974) El autor del texto anterior fue un conservacionista del suelo de origen norteamericano que trabajó en países de gran parte del mundo para ayudar a proteger y recuperar tierras para alimentar mejor a su población, el Doctor Walter C. Lowdermilk logro estudios de doctorado sobre investigaciones del suelo.

DÍA DE LOS APICULTORES

Mañana lunes 7 de diciembre se conmemora el Día de San Ambrosio considerado el santo patrono de los apicultores, a quien les mando una calurosa felicitación por esta actividad tan importante que desarrollan con las abejas, contribuyendo en la producción de miel y en la polinización en bien de la naturaleza. A todos los apicultores mañana en su día. !FELICIDADES!

A continuación una poesía de mi autoría dedicada a las abejas.

DULZURAS

MARTHA ROBLES

La he visto salir de su colmena

A esa bella y diligente obrera

Que cumple fielmente su faena

Por fabricarnos miel y fina cera

Quisiera fuéramos como la abeja

Ejemplo bello en la naturaleza

Goza del trabajo y no se queja

Y desconoce así de la pereza

De flor en flor

Pasa así su corta vida

Nos entrega con dulzura su amor

Lo que la hace en el mundo querida.

Y como siempre al finalizar un mensaje ilustre para reflexionar

"La importancia de las abejas es suprema y dependemos de ellas". Albert Einstein

COMUNICAR ES SERVIR

