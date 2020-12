AMVEB Laguna

MANEJO DE CONFLICTOS EN LECHERÍAS

La industria Lechera y particularmente las unidades de producción o lecherías han evolucionado tremendamente, hoy en día aquí en nuestra región existen modelos a seguir en cuanto a eficiencia y productividad, lecherías que promedian los 44 litros diarios por vaca, producciones altamente competitivas que hasta los países con fama de ser líderes en esta actividad concretamente los Estados Unidos y otros, que presumen de alta tecnificación. Profesionales, técnicos y empresarios relacionados con la actividad en sus visitas a nuestra región, expresan su asombro de tan sorprendentes resultados. Nos sentimos profundamente orgullosos y felicitamos a los ganaderos vanguardistas innovadores tenaces y por supuesto a sus trabajadores, especialmente a sus equipos de Médicos Veterinarios que hacen esto posible gracias a la sinergia que genera el trabajo en equipo, al liderazgo que se origina desde la dirección y se difunde a todos los niveles.

El recurso humano (trabajadores) de las lecherías se conforma en la mayoría de los casos del área rural, con ciertas limitaciones de estudios, con costumbres, hábitos e idiosincrasia muy especial y compleja que se requiere de sensibilidad, habilidad inteligencia para poder dirigir persuadir a estos trabajadores y lograr los resultados de acuerdo a las expectativas.

Existen multitud de factores que afectan la habilidad productiva de las explotaciones lecheras: clima, alimentación, enfermedad, trabajo, etc. El objetivo del manejo seria obtener el mayor control posible sobre la influencia de estos factores.

El trabajador es el responsable de la operación y ejecución de las acciones; aplica su conocimiento, habilidad, talento y actitud, este último concepto sin lugar a dudas el más complejo. La solución está en proporcionar capacitación en base a un programa estructurado, evaluando el progreso conocimiento, habilidades y paralelamente trabajar en el aspecto de la actitud. El liderazgo juega un papel preponderante en este esquema. Existen principios fundamentales para el éxito de cualquier tipo de empresas; sistemas 1.- Organización para ser Administrable, 2.- Objetivos para cada área, 3.- Organizando el Trabajo creando Sistemas, 4.- Trabajo en Equipo Motivando a los Trabajadores, y 5.- Registro y Monitoreo de los Resultados. La aplicación de estos sistemas ayudará al trabajador a saber automáticamente: que se requiere que se haga, cómo hacerlo, y cuando hacerlo.

Los conflictos en el quehacer cotidiano en los establos es el pan de cada día. Los conflictos se interpretan como un fenómeno normal, inevitable y que pueden constituir oportunidades, si se manejan en forma productiva. Estos pueden retrasar decisiones, limitar resultados, afectar relaciones, imagen negativa sobre la organización y llegar a destruirlas. Pero, también pueden: revelar deficiencias, evidenciar errores en decisiones; ofrecer señales de problemas que, de superarse, proporcionarían oportunidades de mejoramiento.

"Todas las personas quieren participar en decisiones sobre problemas que les afectan; pero cada vez menos personas están dispuestas a aceptar decisiones dictadas por otros...". Fisher

En encuesta internacional se preguntó a 1500 directivos de empresas de tres continentes ¿cuáles serían las principales habilidades para una dirección efectiva? Las respuestas más reiteradas fueron: 1-Formulación de estrategias. 2-Dirección de recursos humanos. 3-Negociación y solución de conflictos. 4-Mercadotecnia y ventas.

Existen tres tipos de conflictos: los intrapersonales, como consecuencia de insatisfacciones y contradicciones de las personas; Los interpersonales, que surgen de enfrentamientos de intereses, valores, normas, deficiente comunicación, entre las personas. Y los conflictos laborales, u organizacionales, que surgen de problemas vinculados con el trabajo, y las relaciones que se establecen en este, entre individuos, grupos, departamentos, etc. Estos se clasifican en: funcionales y disfuncionales. Los funcionales son los que pueden contribuir, al funcionamiento y desarrollo de las organizaciones. Los disfuncionales son los que crean dificultades, que pueden afectar los resultados y la propia supervivencia de la organización. Los especialistas en "management" sugieren que los directivos pueden utilizar tres métodos, o estrategias, para enfrentarlos: 1- Reducir el conflicto, cuando este va adquiriendo un carácter disfuncional que puede perjudicar la marcha de la organización y sus resultados. Estrategias: sustituir las metas y recompensas por otras que demanden cooperación entre las partes; situar a las partes en situación de "amenaza común" (si no nos unimos, perecemos juntos); hacer cambios organizacionales, que eliminen las situaciones que pueden generar confrontaciones. 2- Resolver el conflicto: puede utilizar tres estrategias: Dominio o supresión: Por la vía de la "autoridad". Esto reprime el conflicto, no lo resuelve. Compromiso: Tratar de convencer a las partes, aplicación de determinadas reglas, la compensación, entre otras. Solución integrativa: Integrar necesidades y deseos de ambas partes y encontrar una solución que las satisfaga. 3- Estimular el conflicto: Cuando la ausencia de confrontaciones pueda generar la inercia de la organización, poniendo en peligro la dinámica de su actividad y de los cambios necesarios a realizar.

Las empresas lecheras para ser exitosos y competitivos es imprescindible comprender que el trabajador es el principal activo de las lecherías; ellos hacen el trabajo y se requiere que el líder, administrador o responsable de la misma, tenga la capacidad de enfrentar las situaciones de conflicto eficientemente, para lo cual se requiere preparación técnica y más aún gran sensibilidad, aplicando la famosa "regla de oro", tratar a las personas como nos gustaría ser tratados.