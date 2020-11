Vamos a continuar con la reseña de personajes laguneros que destacaron nacional e internacionalmente, como maestros, pintores y escultores, al realizar sus obras las que los revelaron como maestros en el arte pictórico y escultórico, tal y como lo daremos a conocer en el desarrollo de esta colaboración, hombres merecedores de diversos premios y reconocimientos no sólo en nuestro país, sino de igual manera en el extranjero en donde conocieron sus obras y fueron distinguidas.

Nuestro personaje en esta ocasión es el maestro Raúl Esparza Sánchez, quien naciera en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 28 de noviembre de 1923 siendo sus padres don Francisco Esparza Díaz y doña Inés Sánchez Moreno, destacando el hecho de que los mismo lo trajeron a radicar a nuestra gran ciudad de Torreón, cuando contaba con cuatro meses de haber nacido, evento este que lo convierte en un auténtico lagunero Coahuilense. Los estudios elementales del maestro Esparza Sánchez los realizó en el colegio "Juan Antonio de la Fuente", mientras que sus estudios de secundaria fueron en el "Instituto Dieciocho de Marzo".

Después de intentar trasladarse a la ciudad de México a estudiar en la academia de San Carlos todo lo referente al arte pictórico, sus padres le pidieron estudiar una carrera corta, recibiéndose como contador privado. Su primer empleo fue de dibujante ilustrador en el servicio médico ejidal, en donde combinó la fotografía con el dibujo, iniciándose como pintor gracias a los consejos del pintor Horacio Rentería, la escultura la aprendió del maestro Arnold Campell Taylor. Su primer mural al óleo lo realizó en Gómez Palacio Durango en una institución bancaria y el siguiente fue en el año de 1965 en la hoy Facultad de Contaduría y Administración y en 1970 en la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Los siguientes murales los realizó en la ciudad norteamericana de Santa Fe Spring California y en los Ángeles California, así como en Gómez Palacio y Torreón. Las exposiciones de sus pinturas las realizó en numerosas galerías de todo México, en los Estados Unidos de Norteamérica y en el "National Museum of History" de Taipéi República de China, siendo reconocido al analizar su obra pictórica por la "Academia delle arti e Lavore" estando considerado por Who is Who en el arte en América.

Como es de advertirse que lo expuesto, que el maestro Esparza Sánchez es un gran valor lagunero en el arte, el que ha llevado a nuestro gran personaje a ser reconocido como semillero de grandes exponentes del arte pictórico en varios continentes en los que ha recibido distinciones y premiaciones por el gran valor de sus trabajos pictóricos los que como hemos dado a conocer no solo en América, sino en Italia y China los han conocido y reconocido. El primer trabajo artístico del maestro fue un dibujo sobre el puente del ferrocarril en el río Nazas.

El maestro Raúl Esparza Sánchez, es un personaje lagunero en quien las autoridades educativas del estado, al igual que don Manuel Muñoz Olivares, deben de ser dados a conocer por la gran calidad de sus obras pictóricas y escultóricas las que fueron reconocidas mundialmente para orgullo de todos los laguneros. Nuestro personaje falleció en el año 2000.