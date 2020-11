ensayo sobre la cultura

Se supone que una revolución promete un mejor nivel de vida; por lo menos te engañas de que lo vas a tener. En nuestro caso, hubo avances, no todos lo que quisiéramos; pero, al mismo tiempo, la corrupción fue un contaminante que se esparció por todos los niveles. Muchos políticos se aprovecharon para amasar fortunas y las verdaderas promesas sociales no se hicieron realidades en algunas regiones donde sigue imperando la pobreza.

La tierra, según esto, se repartió a diestra y siniestra hasta que no hubo que repartir. No resolvió el problema económico del campesino porque era incapaz de producir lo suficiente como para pagar los préstamos del banco ejidal y que le quedara para vivir. Tampoco se le dio la importancia a las tierras comunales porque el liberalismo se amachó en que la posesión de la tierra debería ser individual. De ser autosuficientes en cultivos como el maíz, ahora lo tenemos que importar. ¿Dónde quedó la cultura del maíz de nuestros ancestros? Al obrero se lo tragaron los sindicatos. Sus líderes tuvieron poder y fortuna mientras que a ellos se les fue dando atole con el dedo evitando huelgas desastrosas.

Hay instituciones que podrían funcionar mejor como el seguro social y el infonavit. Pero aquí el problema es que son administradas por hombres que se aprovechan del puesto para lucrar. Es muy conocido el dicho que dice: A mi ponme donde haya, yo agarro.

A partir de los 90´s definitivamente comenzamos a dar marcha atrás introduciendo el neo liberalismo que no es otra cosa que poner en el mercado a nuestra economía, vender a los trust extranjeros con los que ya se habían tenido problemas en el pasado. Hay mucho escrito sobre las petroleras, o la united fruit que sacan todo lo que pueden sin dejar nada en los países donde irrumpen para su exclusivo beneficio personal.

Nuestra revolución dio inicio con el slogan de "sufragio efectivo no reelección". El congreso ya permite le reelección seguida de los senadores y diputados con lo que queda anulado la razón que le dio vida al movimiento. No se aprende de la historia por su desconocimiento. Lo mismo había hecho don Porfirio, primero gritar para obtener el poder y después echarse para atrás con el fin de no perderlo.

Con las ilusiones perdidas llegamos a 2020, probando con un nuevo partido que vuelve a prometer ilusiones guajiras. Como no nos gusta pensar, no hacemos un análisis crítico de lo que nos están ofreciendo; por lo menos para saber si tiene viabilidad. Cuando me enfrenté a la idea del comunismo, por ejemplo, no creí que la sociedad sin clases y sin gobierno fuera posible. No se ha dado nunca ni se dará. Se convirtieron en dictaduras severas e inhumanas, y significaron la eliminación de muchas personas: Las purgas de Stalin y la revolución cultural de Mao. Lo mismo las dictaduras fascistas como la de Hitler, Pinochet y demás.

El punto de partida es primero los pobres. Estoy de acuerdo, en lo que no queda claro es el cómo. Preguntas ¿Por qué existe la pobreza? Si vivimos en una época racional habría que explicar científicamente a la pobreza y encontraríamos muchas variables. El hombre se come al hombre, eso no hay duda. También hay muchos hombres que por comodidad se dejan explotar, o que no ponen nada de su parte para salir adelante; se conforman con sobrevivir y nada más. Nunca llegan a ser maduros, siempre andarán en busca de un papi que les resuelva sus problemas. El problema es que el papi, algunas veces, se dedica a explotar para su beneficio personal esas necesidades y lucra con el paternalismo. Eso es lo que pasó con la reforma agraria y con los sindicatos.

A las nuevas generaciones las hemos educado con la vida fácil al menor costo. Nadie está dispuesto a sacrificarse por conseguir algo. Todo mundo siente derecho a tenerlo todo. La delincuencia está generalizada porque hace mucho tiempo se perdió la dignidad. ¿Cómo vas a acabar con la pobreza? A la Robín Hood: Quitándole a unos para darle a otros. Eso no resuelve la pobreza, la acrecienta. ¿Poniendo en contra a ricos contra pobres? La lucha de clases ya pasó a la historia, se convirtió en dictadura. ¿Aniquilando fuentes de trabajo? Es precisamente lo que se necesita, fuentes de trabajo bien pagadas. Lo que hace falta son leyes que normen las relaciones productivas entre los ciudadanos, que impidan la explotación humana y que promuevan las iniciativas personales.

Se está acaparando el dinero para repartirlo sin ton ni son, improductivamente. ¿Cuándo se te acabe el dinero, qué vas a hacer? Todos seremos iguales, todos seremos pobres.