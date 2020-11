El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que sea la Fiscalía General de la República quien resuelva, sin impunidad y sin fabricar delitos, el caso de Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Además, consideró que es bueno que se apegue a un criterio de oportunidad y que sea testigo colaborador de la FGR, aunque advirtió que esta medida debe aplicarse con cautela.

"Es muy bueno que se utilice este mecanismo, nada más que debe procurarse que no signifique acusar sin fundamentos. Que no sirva este mecanismo para fabricar delitos y que, al mismo tiempo, si se habla de bienes sustraídos de la Hacienda Pública, que se recuperen esos bienes, que se repare el daño, porque si no, no se beneficia a la Hacienda Pública", señaló López Obrador.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, dijo que los casos "los tiene que resolver la Fiscalía, (pues) el compromiso nuestro es no perseguir a nadie por razones políticas, que no se fabriquen delitos, pero al mismo tiempo, que no haya impunidad".

"Corresponde a la Fiscalía desahogar todos estos asuntos", reiteró el Ejecutivo federal.

Cabe recordar que ayer se dio a conocer que Robles declararía ante la Fiscalía General de la República (FGR) que los desvíos de la "Estafa Maestra" fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de José Antonio Meade, en movimientos orquestados por Luis Videgaray, quien rechazó los señalamientos.

Más tarde, al confirmar su apego a ser testigo colaborador, Robles Berlanga también indicó que se hicieron declaraciones "no acordadas" con ella, haciendo un llamado a su defensa sobre este tema.