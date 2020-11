Señaló que se han hecho declaraciones "que no han sido acordadas con ella", por lo que ha instruido a sus abogados atenerse al procedimiento judicial.

Reiteró que "hablará con con la verdad".

Su mensaje llega horas después de que sus abogados realizaran una serie de declaraciones a los medios respecto a los desvíos de la "Estafa Maestra" y donde fueron señalados otros exmiembros del gabinete de Peña Nieto, el excandidato presidencial José Antonio Meade y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

De acuerdo con el abogado Sergio Arturo Ramírez, como parte del criterio de oportunidad que busca Robles para convertirse en testigo colaborador y testigo protegido de la FGR para recuperar su libertad, la exfuncionaria detallará cómo Luis Videgaray Caso fue el encargado de instruir la utilización de recursos ilícitos en cuatro campañas electorales del PRI, también cómo fueron utilizados los recursos desviados para financiar la campaña presidencial de José Antonio Meade.

He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad