Localizan en Coahuila nueva toma clandestina de gasolina

Elementos de la Guardia Nacional localizaron una toma clandestina, la cual se encontraba ubicada en una bodega en el municipio de Ramos Arizpe, de la cual se extraía el combustible de forma ilegal.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Coahuila, dio cumplimiento a una orden de cateo, obsequiada por el Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, para la inspección de un inmueble ubicado en la Colonia Esmeralda, de la Ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila.

La diligencia de cateo se llevó a cabo en el lugar señalado, donde se localizó una bodega, así como una excavación de aproximadamente 1.5 metros de ancho, con una profundidad de 3.68 metros, que conducía hacia un túnel.

En este se localizó una manguera y una llave de paso que daba a una toma clandestina de combustible, por lo que fue clausurada por personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

No obstante durante el cateo, no se localizaron personas en el lugar, por lo que no hubo detenidos.

En el operativo participó personal de Policía Federal Ministerial (PFM) Servicios Periciales de esta institución, Guardia Nacional (GN), PEMEX y Protección Civil (PC)

El inmueble, quedo a disposición del Ministerio Público Federal, quien inició la carpeta de investigación por un delito en materia de hidrocarburo.