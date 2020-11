Las cosas que no cambiarán en Estados Unidos (I)

Aquí hay algunas verdades duras sobre la vida en el Estado policial estadounidense que persistirán sin importar quién gane las elecciones presidenciales de 2020. De hecho, estos problemas persistieron, y en muchos casos florecieron, tanto bajo las administraciones republicanas como demócratas en los últimos años. Esta es una de las afirmaciones que hace el artículo "América después de las elecciones: algunas verdades duras sobre las cosas que no cambiarán", del abogado constitucionalista estadounidense, presidente del Instituto Rutherford, John W. Whitehead, publicado el 3 de noviembre por Information Clearing House, que nos ofrece un panorama hipercrítico en el que viven las comunidades en ese país.

El pueblo estadounidense -dice Whitehead- sigue ansioso por ser persuadido de que un nuevo presidente en la Casa Blanca puede resolver los problemas que le acosan. "Sin embargo, no importa quién gane las elecciones presidenciales, puede estar seguro de que el nuevo jefe será el mismo que el antiguo jefe, y nosotros, la clase baja permanente en Estados Unidos, seguiremos viéndonos obligados a marchar al lado del Estado policial en todos los asuntos, públicos y privados".

"No importa cómo los llames: el Estado Profundo, el 1 %, la élite, los controladores, los cerebros, el gobierno en la sombra, el Estado policial, el Estado de Vigilancia, el complejo industrial-militar, siempre usted comprende que no importa qué partido ocupe la Casa Blanca en 2021, la burocracia no elegida que realmente toma las decisiones seguirá haciéndolo".

Continuará la militarización policial. "Gracias a los programas de subvenciones federales que permiten al Pentágono transferir el excedente de suministros militares y armas a las fuerzas del orden locales sin cargo, las fuerzas policiales continuarán transformándose de oficiales de paz a extensiones de las fuerzas armadas fuertemente pertrechadas, con botas, cascos, escudos y bastones, gas pimienta, pistolas paralizantes, rifles de asalto, chalecos antibalas, tanques en miniatura y drones armados. "Hoy, 17,000 policías locales están equipados con pertrecho militar como helicópteros Blackhawk, ametralladoras, lanzagranadas, arietes, explosivos, aerosoles, químicos, chalecos antibalas, visión nocturna, equipo de rapel y vehículos blindados", afirmó Paul Craig Roberts, exsubsecretario del Tesoro. "Algunos tienen tanques".

Continuará la sobrecriminalización. "Frente a una burocracia gubernamental consumida por la elaboración de leyes, estatutos, códigos y regulaciones, que refuerzan sus poderes y sistemas de valores y los del Estado policial y sus aliados corporativos, todos seguiremos siendo vistos como pequeños delincuentes, culpables de violar alguna ley menor. Gracias a una sobreabundancia de más de 4,500 delitos federales y más de 400,000 reglas y regulaciones, se estima que el estadounidense promedio comete tres delitos al día sin saberlo. Según el profesor en Derecho John Baker, "no hay nadie en los Estados Unidos mayor de 18 años que no pueda ser acusado de algún delito federal". En consecuencia, ahora nos encontramos operando en un mundo nuevo y extraño en el que los pequeños agricultores que se atreven a hacer queso de cabra sin pasteurizar y compartirlo con miembros de su comunidad encuentran sus granjas allanadas, mientras que los jardineros domésticos se enfrentan a la cárcel por atreverse a cultivar sus propias variedades de orquídeas sin haber completado el papeleo suficiente. Esta situación aterradora, en la que una persona puede ser arrestada y encarcelada por las actividades más inocentes y estúpidas, como alimentar a una ballena y recolectar agua de lluvia en su propiedad, se debe a lo que los académicos del Derecho denominan "sobrecriminalización".

Y es el inicio apenas. Whitehead explica que continuarán encarcelando a los estadounidenses con fines de lucro, la pobreza continuará, continuarán las guerras interminables que enriquecen al complejo industrial-militar; continuarán los tiroteos policiales contra estadounidenses desarmados, las redadas del equipo SWAT, la guerra del gobierno contra el pueblo estadounidense, la corrupción del gobierno, el aumento del Estado de Vigilancia, la erección de una sociedad sospechosa, la tiranía del gobierno bajo el reinado de un presidente imperial, la manipulación de las crisis nacionales por parte del gobierno para ampliar sus poderes.

A menos que… (Continuará)

