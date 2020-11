'Tamales exportados'; mexicano los vende a guardias fronterizos a través del ‘muro'

En TikTok se difundió el fantástico momento en el que un vendedor mexicano de tamales convence a los guardias fronterizos de comprarle su producto a través de las barras metálicas del muro.

"Si no te gustan no me los pagas", le dice el vendedor al oficial.

Su mecanismo de ventas fue tan eficaz que los guardias se llevaron varios tamales y se lo pagaron a 1 dólar la pieza (20.51 pesos).

"Las relaciones internacionales se han restaurado", escribió la chica que compartió el momento en su perfil.

Cientos de internautas han aplaudido el video y la inteligencia del mexicano de 'exportar' sus productos gastronómicos a los Estados Unidos.

Con este video viral 'se comprueba' que nadie se puede resistir a unos ricos 'tamalitos'.