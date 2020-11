AMVEB LAGUNA

La ecografía (ultrasonido) es una herramienta que ha mostrado ser de gran utilidad para mejorar los diagnósticos reproductivos, y no me refiero únicamente al diagnóstico de gestación, sino al diagnóstico integral del sistema o aparato reproductivo. Trascender del plano de lo subjetivo al objetivo, de la apreciación a la precisión. Esto es lo que obtenemos mediante uso de la ecografía reproductiva, objetividad y precisión en los diagnósticos. Mediante la palpación transrectal dependemos cien por ciento de la sensibilidad de lo que nuestras manos y dedos perciban, aunque tengamos mucha experiencia y sutileza en la práctica, no deja de ser eso; simple apreciación, susceptible a errores además de correr riesgos importantes al palpar los ovarios de "reventar" involuntariamente algún folículo y eventualmente el desarrollo de adherencias poniendo en alto riesgo las estructuras ováricas. Patologías uterinas detectables oportunamente previos al periodo voluntario de espera, mejorara sustancialmente la eficiencia al primer servicio clave para lograr el éxito reproductivo.

Nuestro trabajo como asesores en reproducción debe ir más allá de lo que rutinariamente estamos acostumbrados. Debemos adaptarnos a la evolución y ritmo dinámico e innovador que marcan las tendencias en esta especialidad para continuar siendo competitivos como profesionales de esta fascínate especialidad que es la reproducción. Los equipos y personal responsable de la reproducción al menos aquí en la Laguna son muy confiables, podríamos decir que son expertos. Ya pasaron los tiempos al igual como sucedió con la inseminación que durante mucho tiempo era una actividad necesariamente ejecutada por los veterinarios, hoy día los diagnósticos de gestación entre 40 - 45 días es ya realizada por los técnicos con un porcentaje importante de confiabilidad. Es menester evolucionar. Las actividades y manejo en las lecherías son cada vez más sofisticadas, para lo cual el rol del veterinario asesor necesariamente tiene que cambiar y adaptarse a ellos, involucrándose en el diseño de sistemas de trabajo, indicadores y análisis de los mismos, evaluación de objetivos, sesiones de retroalimentación, motivación. Delegar actividades como los diagnósticos de gestación e involucrarse en aspectos más finos y trascendentales. Estructura de programas de capacitación continua, específicamente en el aspecto reproductivo en este caso. La pérdida de la gestación durante el periodo fetal temprano está incrementando en el ganado vacuno lechero, especialmente en los sistemas de alta producción en los que puede alcanzar el 40%. Aspectos clínicos: 1) el uso de la ecografía clínica en los programas de control de la gestación; 2) evaluación de la relación entre las estructuras ováricas y contenido uterino; y 3) detección de indicadores de pérdida de la gestación. Podemos indicar que el uso de la ecografía se hace esencial en los programas de control clínico de la gestación. Hallazgos ecográficos diferentes de los de una gestación normal pueden ser indicadores de pérdida de la misma. Información adicional de los niveles plasmáticos de progesterona y las proteínas asociadas a la gestación (PAGs) puede ser siempre útil. Las gestaciones dobles, estación cálida y el uso de determinados toros son los principales factores de riesgo relacionados con las pérdidas de la gestación durante el periodo fetal temprano. Enormes esfuerzos se están dedicando tanto al control de los desórdenes reproductivos posparto como a la comprensión de los factores que afectan a la fertilidad. Pero, una vez la vaca queda gestante, el efecto de la pérdida de la gestación sobre su ciclo reproductivo no tiene menos interés. Así, se han descrito numerosos factores de carácter no infeccioso relacionados con la pérdida de la gestación durante el periodo de transición del periodo embrionario al fetal, aproximadamente entre los 30 y 55 días tras la inseminación. Desde el inicio del periodo de la implantación, día 18-19, hasta el final de la placentación, sobre el día 60 de la gestación, la estrecha relación establecida entre el concepto y los tejidos maternos se puede romper por diversas formas de estrés. Aunque en la vaca el periodo embrionario de la gestación se extiende desde la fecundación hasta el fin del estadio de diferenciación, sobre los 45 días, y el periodo fetal desde el día 45 hasta el parto, y muchas pérdidas ocurren al final del periodo embrionario. La pérdida de la gestación durante el periodo fetal temprano está incrementando en el ganado vacuno lechero, especialmente en los sistemas de alta producción en los que puede superar el 20%. Revisiones recientes indican que, tras un diagnóstico positivo de gestación, un 10-12% de pérdidas antes del día 90 de gestación es una cifra normal en las explotaciones. Es necesario el ecógrafo. Desde mi particular punto de vista es imprescindible su uso obviamente implica una capacitación específica y practica constante, para sacarle el debido provecho a esta tecnología que sin duda abonara a la mejora de la eficiencia reproductiva considerando el tremendo impacto económico que es bien sabido que representa el fracaso reproductivo.