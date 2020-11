Confirma AMLO que juez negó orden de aprehensión contra Videgaray

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Poder Judicial negó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, quien está relacionado con el caso Odebrecht, porque consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no integró de manera adecuada la solicitud.

"Se me informó de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo", dijo el Ejecutivo.

Ayer lunes, el periodista Carlos Loret de Mola adelantó que la Fiscalía presentó una solicitud de orden de aprehensión contra Videgaray Caso, pero no fue aceptada por lo que se "replegó para rearmar la petición e intentar de nuevo conseguir la orden".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que se le informó que el juez regresó la solicitud a la Fiscalía, "no sé si de manera definitiva o para que se complemente".

"En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación, esa es una función del juez que no la admite, porque considera que no es sólida o no tiene todos los elementos", refirió López Obrador.

En el sitio de Latinus, del periodista Loret de Mola, se expone que según el documento, la Fiscalía busca acusar a Videgaray de cinco delitos: uno electoral, dos por cohecho, uno por asociación delictuosa y uno por traición a la patria.