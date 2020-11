VIDA CAMPIRANA

Hoy iniciamos el mes de noviembre y en este mes México vive la tradición más representativa de nuestra cultura que es el Día de Muertos, muy a pesar nuestro este año, todo será diferente a causa de la pandemia por Covid-19; sin embargo y como un breviario cultural a continuación conoceremos lo que esta importante fecha significa para nuestro país y las distintas formas en que la hemos conmemorado.

El Día de Muertos se lleva a cabo en dos fechas: el día primero dedicado a todos los niños y el día dos a los fieles difuntos; en estas dos fechas se llevan a cabo diversas formas de recordar a los seres queridos ya fallecidos que van desde visitar los lugares en que reposan los restos en los panteones y columbarios lugares a donde acuden en estas fechas los seres queridos, que elevan oraciones y cantos, limpian y adornan con flores estos sagrados lugares, tradición muy arraigada en nuestra Comarca Lagunera, también existen en otras partes de nuestra República Mexicana otras formas de llevar a cabo esta celebración de una forma sin igual como es el caso de Janitzio, Michoacán donde son conocidos a nivel internacional por las famosas lumbradas que es la celebración nocturna en los panteones llenas de gran colorido, en otras partes también de nuestro país veneran a los difuntos sacando de las tumbas las osamentas a las cuales bajo una ceremonia muy especial se limpian estos restos cada año y se vuelven a colocar en su tumba. También en esta fecha son importantes los tradicionales "Altares de Muertos" que se componen de elementos como lo es la cruz de cal, la caña, la figura de un perro, las flores de cempasúchil, papel picado y otros componentes todos los cuales tienen un significado muy especial los cuales varían según el lugar, pero lo que si no debe faltar es la fotografía, así como ropa y accesorios que fueron de su pertenencia y por supuesto no puede faltar en un altar de muertos los alimentos que el difunto degustó con gran placer en vida, esto se realiza bajo la creencia de que las almas de los muertos regresan a casa para convivir con la familia y alimentarse con esta comida. El Día de Muertos está relacionado con la fe cristiana y tiene antecedentes con el mestizaje como son las culturas indígenas y españolas que al mezclarse dieron origen a los ritos y ceremonias llevadas a cabo en estas fechas. Esta popular celebración ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entender la muerte desde otra óptica y hasta incluso reírse de ella es parte del espíritu de esta celebración. El festejo del Día de Muertos es, sin duda, uno de los más importantes acontecimientos del pueblo mexicano. Durante la celebración del Día de Muertos la flor de cempasúchil y el vivo color rojo de la mano de león son las hermosas flores que caracterizan el Día de Muertos como ofrendas. Durante el mes de noviembre también hemos disfrutado personajes como la catrina, que es esa famosa calavera, vestida de mujer con su elegante ropaje de esa época y su peculiar sombrero con plumas de avestruz que le han hecho con su característica sonrisa una figura muy peculiar en estas fechas, cuyo autor es José Guadalupe Posada grabador y caricaturista en la época del Porfiriato, entre los años 1876 y 1911, fue creada para burlarse de aquellos que aunque tenían sangre mexicana y se sentían superiores por ser descendientes de europeos, especialmente españoles y franceses, la Catrina fue originalmente conocida como la calavera garbancera para ridiculizar a las personas de un nivel más bajo que el de los indios y que se sentían muy superiores a lo que era en realidad su origen; tiempo después el muralista Diego Rivera en su obra "Sueño de una tarde dominical en la alameda central", le dio a la garbancera un cuerpo y atributos femeninos, tal y como la conocemos hoy, con este trabajo el autonombrado hijo de Posada bautizó a la garbancera como la Catrina. Es importante hacer mención que dado lo interesante que son estas fechas dentro de nuestra cultura mexicana y sus bellas tradiciones, es por ello que se han realizado maravillosas películas en torno a esta temática como lo son "Coco" producida por Disney y Pixar, película en la que relata la importancia de recordar a nuestros fieles difuntos en el Día de Muertos un valor muy propio de las familias mexicanas, tenerlos presentes aun ya fallecidos; sin embargo también es importante hacer notar que casi a la par de la película "Coco" surgió una película llamada "Día de Muertos" película cien por ciento mexicana de dibujos animados y con un mensaje profundo sobre esta fecha. México es un rico país de tradiciones y en estas fechas de difuntos presentes estarán las calaveras de azúcar, el delicioso y tradicional pan de muertos, así como la calabaza en tacha. Debido a la pandemia, no habrá visita a los cementerios ni se conmemorara todo lo ya descrito, pero es la oportunidad para recordar a nuestros difuntos, realizando un altar de muertos en nuestro hogar para que también de esta manera se arraigue nuestra cultura, esperamos que con la participación de todos esta pandemia pase y podamos conmemorar el Día de Muertos el próximo año con toda su devoción combinada con su colorido y folklor como ha sido siempre.

A continuación una calavera de mi autoría.

Martha Robles

Llego el mes de noviembre

Con él las calaveras

Que son ya una costumbre

Para reírnos de a deveras

Este año fue fatal

Pues afectó a todo mundo

Un virus contagioso y letal

Dejando un olor nauseabundo

Dolor muerte y pobreza

Va dejando este virus malvado

Que se mueve con gran destreza

Afectando al más descuidado.

En un frio y solitario ataúd

Se encuentra Hugo López-Gatell

Subsecretario de Salud

Por ser en la información infiel.