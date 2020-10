¿Cuántos contagios más habrá por las elecciones de este domingo?

Este domingo es día de elecciones locales en Hidalgo y Coahuila. Más de 4 millones 400 mil personas podrán ir a votar.

En Hidalgo, elegirán a 84 presidentes municipales. El gobernador es priista como la mayoría de los presidentes municipales. Morena domina el congreso hidalguense.

En Coahuila, elegirán al congreso local. El gobernador es de extracción priista pero en alianza con otros seis partidos y la mayoría de alcaldes y diputados son priistas.

En Coahuila no identifican focos rojos, pero en Hidalgo sí. En Ixmiquilpan, porque las dos últimas administraciones han sido encabezadas por los hermanos Cipriano y Pascual Charrez, a quienes en esa ciudad se les relaciona con grupos de dudosa reputación y porque el ahora candidato del PT es otro Charrez, Vicente, por lo que se cree que pudiera haber conflicto, en caso de que no gane.

Es lo central pero hay otro tema que es muy relevante, son las primeras elecciones en tiempos de COVID-19.

Por la pandemia, se han previsto medidas para tratar de evitar contagios. Hay al menos nueve momentos riesgosos: la fila afuera de las casillas, cuando se entrega la credencial de elector, cuando revisan si aparece en el padrón, cuando se regresa la credencial, cuando se entregan las boletas, cuando se usa la pluma o marcador para cruzar las boletas, cuando se introducen las boletas en la urnas y se acompaña con los dedos hasta el orificio, cuando se aplica en el dedo pulgar el líquido indeleble. Y la convivencia bajo un mismo techo de los funcionarios de casilla, representantes de partidos y observadores, si los hubiera.

Por todo esto, las autoridades electorales han dispuesto un minucioso protocolo sanitario, que ojalá que se cumpla. Quien acuda a votar deberá hacerlo con cubrebocas (si no llevan le darán uno gratuitamente) y careta, de preferencia. Cada elector deberá portar su pluma para marcar la boleta. No deben llevar niños pero si lo hacen también usarán cubrebocas. Solo podrán permanecer dos electores en el interior de la casilla. Los votantes mostrarán su credencial a distancia a los funcionarios. Solo en caso de duda se pedirá que se quiten momentáneamente el cubrebocas para verificar su identidad, sin necesidad de hablar. Junto a la urna tradicional o electrónica habrá gel antibacterial y toallitas desinfectantes. Se aplicará el líquido indeleble en el pulgar sin tocar la mano del votante, quien luego sostendrá su credencial para que la marquen con una pinza. Los funcionarios de casilla tienen la obligación de sanitizar el material electoral y sus lugares cada tres horas, hasta concluir la jornada electoral. Debe haber una sana distancia de metro y medio entre votantes y funcionarios. Es previsible que no todo se cumplirá al pie de la letra.

Y son elecciones locales en solamente dos estados. ¿Se imaginan cómo serán las intermedias del 6 de junio de 2021? Dirán que para entonces ya habrá vacuna pero no sabemos cuantas personas estarían vacunadas para esa fecha.

La detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pone en guardia al actual gobierno. El presidente ofreció una limpia de posibles involucrados. Hace bien. Pero sería deseable que también echara un ojo a algunos encargados de insumos médicos y de alguna obra icónica. Se escuchan historias que habría que probar. En todo caso, se equivocarían los hombres no la institución.

