IBERO TRANSFORMA

Esta nueva normalidad por el COVID-19 demanda recurrir a nuevas estrategias en todos los ámbitos, educativo, productivo, empresarial, social, etc., con el fin de alcanzar de manera asertiva los mejores resultados. Todos de manera implícita hemos asumido adaptaciones, por ejemplo, los padres de familia con hijos de nivel básico obligatorio de primaria y secundaria, han asumido el rol de profesores de sus hijos, tuvieron que aprender a usar los dispositivos para clases y/o envío de tareas, etc.,

En siete meses se han tenido que realizar nuevas prácticas; en el sector restaurantero, teatros, cines, sector empresarial, etc., todos de una u otra manera hemos tenido que reorganizar y estructurar nuestro estilo de vida, aprender otras cosas o especializarnos en otras.

Sin embargo, las prácticas y/o nuevas estructuras por parte del gobierno mexicano se han visto empañadas o desdibujadas, por las noticias que, durante el día y parte de la noche informan de las cifras de contagios y muertes por el COVID en el país, tan solo a la fecha van más de 78 mil personas fallecidas, y el número de contagios va en ascenso, información que nubla a miles de problemáticas que existen en nuestro país.

Aunque mucha de la atención está puesta en esta pandemia y en la búsqueda de mejores estrategias, no se debe de perder de vista en cosas urgentes que por lo menos en nuestro país no hay de que descuidar; ¿Qué pasa con las empresas que cerraron?, ¿Qué pasa con los miles de desempleados a consecuencia que ha dejado esta pandemia?, ¿Qué pasa con la política interior?, solo se está centrando en los mínimos, en el terreno internacional no existe una política exterior.

El gobierno mexicano no se ha preocupado en ¿cómo va a impulsar la economía?, ¿cómo impulsará la inversión extranjera?, ¿qué estrategias utilizará para promover el turismo? una vez que termine la pandemia, considerado este sector como el que más aporta al PIB, ¿Cuál será la actuación del gobierno en las fronteras? Cómo se relacionará el gobierno mexicano con los organismos internacionales?, en los cuales México sigue suscribiendo acuerdos y ratificando convenios, estando pendiente el tema de la migración centroamericana en nuestro país.

Es preciso centrarse en el deber y en la estructura productiva y empresarial que durante esta pandemia se ha visto golpeada por esta coyuntura en la que se han intensificado las tensiones sociales, económicas, que desde mediados de marzo hasta junio, han provocado la destrucción de más de un millón de empleos formales en el país, poca respuesta por parte del gobierno, mientras tanto seguirá la interminable espera de la política mexicana para dar respuesta a múltiples emergencias para sacar al país en el que nos encontramos.