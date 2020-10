VIRAL: Celebra su fiesta 'exótica' en microbús de la CDMX

La fiesta de cumpleaños de un joven se ha vuelto viral en la red, gracias a que ésta fue celebrada en un microbús de la Ciudad de México, hecho que ha derivado a todo tipo de comentarios al considerar el festejado que el transporte público es 'exótico'.

Identificado en TikTok como 'Don Gardenio', compartió un video donde se le ve en compañía de amigos festejar a bordo de un microbús, el cual asegura que rentó para 'darle la vuelta al Ángel', mientras celebraban al ritmo de la 'playlist' de 'cumbias de microbuseros'.

"La neta fue súper chido porque hace mucho no me subía a uno y se me hace algo con mucha mexicanidad y muy exótico", comenta el joven en el video, palabras que además lo han llevado a ser calificado como un 'whitexican' en redes sociales.

Cabe destacar que durante el clip, 'Don Gardenio' menciona que debido a la pandemia sólo invitó a 7 personas a su celebración, pero que el próximo año busca volver a rentar una unidad de transporte público y llenarla completamente.