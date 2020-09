Después de que se diera a conocer el caso de una maestra de psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) que fue cesada de su cargo, debido a que ésta fue acusada de maltratar a sus alumnos por medio de una clase en línea, ésta se ha viralizado en redes generando desde criticas, burlas y hasta memes.

Leer más: Cesan a maestra de Durango por maltrato a alumnos en clase virtual

En el video que la ha vuelto blanco de criticas, se escucha a la mujer reprender a sus alumnos por 'no tener la cámara prendida' y por llevarle la contra cuando uno de los jóvenes le dice que lo que sucede es que 'su internet es el que está fallando'.

"O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia (...) A mí no me importa Guillermo, a ver, ¿qué parte no te queda en claro? Si yo no te veo conmigo no estás (...) ¡Mi internet está mal porque yo no te veo? Ubícate niño, apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta", exclama la mujer ante sus alumnos en la videollamada.

Cabe destacar que tras viralizarse el video, la UJED se pronunció mediante un comunicado en el que informó que la maestra identificada como Sara Marisa Hernández, ya había sido cesada de sus labores como docente de la universidad tras presentarse dicha situación.

En redes sociales, la mujer se ha convertido en la protagonista de decenas de memes gracias a sus acciones.

Sara Marisa Hernández Valtierra al no ver tu cámara prendida: https://t.co/0SR36Ntc58 pic.twitter.com/nqQoprSYDu — El Toro (@villatoro17) September 24, 2020

Los alumnos tratando de que no se les salga un “KAYESE IA ALA BERGA PINCHE BIEJA” a la maestra de Durango. pic.twitter.com/r83UyRJeOk — Alberto Gomez (@albgomez96) September 25, 2020

-Maestra, pero tengo problemas de camara.



-La maestra de Durango: pic.twitter.com/RgEAMJ98h9 — paulina. (@paulinacas95) September 24, 2020