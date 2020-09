Pausan obra en duela de Casa del Cerro

Con la intención de realizar labores de mantenimiento durante la pandemia, se intentó restaurar la duela de la recepción del Museo Casa del Cerro. Para este trabajo, la Dirección General de Cultura de Torreón (DGC) contó con las recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). No obstante, las obras fueron pausadas debido a que el proveedor no estaba realizando el trabajo correctamente conforme a los lineamientos.

Elías Agüero, director de la DGC, confirmó la anterior información a este diario, pero resaltó que el piso no es el original del edificio y que este fue instalado a principios del siglo XXI. No obstante, al ser un inmueble catalogado por el INAH, se deben seguir ciertos procedimientos que respeten la arquitectura del edificio.

Agüero comentó que recibió en el Museo Casa del Cerro a Francisco Aguilar, delegado del INAH en Coahuila, el 30 de julio pasado, aprovechando una visita que Aguilar realizaba en la iglesia del Perpetuo Socorro.

En Casa del Cerro se le consultó sobre una reparación del circuito eléctrico de la Galería de Arte Contemporáneo, así como el uso de los balcones. Posteriormente se le consultó sobre la duela de la recepción del museo.

Para estas obras en la duela se realizaron cotizaciones entre 15 y 35 mil pesos. Se consultó al proveedor elegido y se le cuestionó si podría realizar el trabajo,siendo su respuesta afirmativa. Se comenzó a trabajar en el piso a partir del 10 de septiembre.

No obstante, tras una revisión del personal de Centro Histórico sucedida el 14 de septiembre, se dion constancia de que el proveedor no estaba siguiendo las recomendaciones del INAH, sobre todo en el uso de pinturas, y se decidió suspender las obras y prescindir de sus servicios en una reunión posterior ocurrida el 17 de septiembre.

"Se platicó y se decidió que ese proveedor no va a poder continuar y se va a reponer el proceso tras dialogar con los otros proveedores que ya se habían invitado" .

Agüero señaló que no se trata de un daño irreparable y que tampoco se había destrozado la duela, sino que se deslindó al proveedor por el simple hecho de no seguir las recomendaciones del INAH. Entre las irregularidades se encuentra emplear pintura de una marca que no era la indicada, además de no igualar el tono de la pintura al color que se solicitó.

"Aunque no es el piso original, hay que darle un tratamiento para que siga resistiendo el paso de los visitantes a la Casa del Cerro".

Ante la situación de la inminente reapertura del Museo Casa del Cerro, la DGC decidió inhabilitar la recepción del recinto y establecer la entrada a través del sótano, por lo menos hasta que las obras terminen en un aproximado de 15 días, según la estimación de Agüero. El Museo Casa del Cerro reabrió al público lagunero ayer lunes a las 10 de la mañana.

LA VOZ DEL INAH

Por su parte, Francisco Aguilar, delegado del INAH en Coahuila confirmó lo dicho por Agüero y añadió que "el tema con la duela o con la madera es que primero se lija con un tipo de lija especial, se limpia, se nutre la madera. Les di todos los procedimientos. Después ellos mandan la solicitud al INAH, se las autorizamos y del Ayuntamiento mandan a un proveedor que no tenía ni idea de lo que era una restauración y menos de madera. No sabía utilizar ni los materiales ni los procedimientos. Te pongo un ejemplo: estaba lijando y pintando al mismo tiempo".

Aguilar fue avisado de los hechos por parte de Luis Gonzalo Reyes Castrellón, director del Centro Histórico de Torreón y aconsejó parar la obra. Añadió que si bien el INAH brinda las licencias para que puedan acontecer este tipo de remodelaciones en inmuebles catalogados, es responsabilidad del municipio local darle seguimiento a la situación.

El Museo Casa del Cerro está considerado monumento histórico por su fecha de construcción (1904- 1905) en un catálogo creado en 1982. Todos los monumentos que se encuentran en este inventario se encuentran protegidos por la Ley federal sobre monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas, que rige al INAH desde el año 1972.