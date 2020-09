'Sector salud estaba en el olvido'

Al lamentar las muertes ocasionadas por la pandemia de coronavirus, médicos y enfermeros condecorados con la presea Miguel Hidalgo y que han estado en la primera línea de combate contra el Covid-19 consideraron que la emergencia sanitaria ha ayudado a que las autoridades de Salud del gobierno federal voltearan a ver al sector, el cual, aseguraron, había estado olvidado por administraciones pasadas.

Israel Quiroz Guerra, enfermero del Hospital General de Mexicali, señaló que una de las carencias que tuvo que enfrentar el hospital donde labora al inicio de la emergencia fue la falta de personal de enfermería para atender los casos.

"Esta pandemia dejó algunas cosas buenas, como que nos voltearan a ver, porque estaba muy olvidado el sector Salud y los ojos ahora están puestos en nosotros. Una de las cosas buenas que dejó es que el gobierno federal volteó a vernos".

En Palacio Nacional, el enfermero apuntó que una de las cosas más difíciles que le tocó al estar en el área Covid del hospital fue ver a personas mayores de edad que fallecían, "pues al día se nos iban como unos seis o siete.

"Además, tuvimos que enfrentar el no comer a las horas, no poder hacer las necesidades fisiológicas, aguantarse, tener sed hasta que termine la jornada de 12 o 15 horas. No podemos quitarnos el traje, hay que estar un poco lejos de la familia para no contagiarla", señaló.

Por el gusto a los tatuajes, Israel Quiroz Guerra señaló que no descarta hacerse uno para recordar la pandemia "y podría ser que me tatúe 'Covid-19'".

Cargando con orgullo el reconocimiento que recibió en la ceremonia que encabezó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, Luis Humberto Barrón García, urgenciólogo del IMSS, dijo: "Esta pandemia hizo que nos voltearan a ver y se agradece muchísimo".

Pidió al Presidente que cuando termine la emergencia sanitaria se mantengan los apoyos para todos los trabajadores del sector. "Le pedimos al Presidente que no nos vaya a dejar después de que pase esto, si es que llega a pasar, que no nos abandone y que nos continúe apoyando como lo ha hecho".

El médico especialista reconoció que existe miedo entre el personal médico que atiende casos de coronavirus, "muchos seguimos teniéndolo, algunos ya pasamos por la experiencia de tener Covid, pero no podemos bajar la guardia, a final de cuentas es un virus que no conocemos bien. El temor y el miedo es algo que debe tomarse para bien".

En el Patio Mariano de Palacio Nacional, Barrón García señaló que lo más difícil cuando se atiende a pacientes con Covid es el momento en que familiares los dejan en los centros hospitalarios, pues no saben si será la última vez que lo vean con vida.

"Lo más difícil siempre es el contacto del familiar, en el momento en que lo dejan en una sala de urgencias, que es donde me toca estar, se abre la puerta, entra el paciente, lo empiezas a atender y pues tiene que llegar con los familiares a decirle el pronóstico, si es malo, y tratar de confortarlos, esperar, pedirles que nos den tiempo para ver si puedes sacar adelante a su familiar".

Azucena Fernández, médico especialista en Terapia Intensiva del Hospital General 1 del IMSS de Cuernavaca, Morelos, comentó estar muy emocionada por recibir la presea y agradeció a los pacientes recuperados y a sus compañeros por haberla postulado.

Cargando el reconocimiento que se le entregó en la ceremonia por el 210 aniversario de la lucha de la Independencia, la doctora pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar que el contagio de Covid continúe.

"Por favor, continúen con las medidas que la Secretaría de Salud ha dado a conocer, como uso de cubrebocas, lavarse las manos, y uso de gel", pidió.