AMVEB Laguna

EFECTOS DEL ESTRÉS CALÓRICO EN LA REPRODUCCIÓN BOVINA

"Nota de introducción" MVZ EPAB Fernando Estaban Zatarain Hdz

El impacto del estrés calórico como bien sabemos en la Comarca Lagunera es abrumador. Las reacciones de los ganaderos no se hacen esperar a sabiendas que año con año se vive esta nefasta experiencia tanto la fertilidad como la productividad son estacionales. Esta situación nada grata de los indicadores reproductivos negativos, tiene sus reacciones en la toma de decisiones en ocasiones precipitadas con juicios poco objetivos. Es manifiesta la frustración de los asesores del área de reproducción, inseminadores y equipo en general. Adoptando medidas poco convencionales y en ocasiones extremas reaccionando precipitadamente ante las exigencias haciendo cambios de personal, programas, protocolos etc.

Efecto del estrés calórico en la reproducción. Los mamíferos que están expuestos a estrés calórico (EC) en el verano, alteran sus funciones biológicas y reproductivas, como la espermatogénesis, la maduración y desarrollo de los ovocitos, así como el proceso de apoptosis celular y muerte embrionaria temprana. El estrés calórico resulta en pérdidas económicas anuales en los Estados Unidos que van desde $1.69 a 2.36 mil millones de dólares, de los cuales $900 millones son específicamente para la industria de leche. El estrés calórico se define como la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el animal homeotérmico que provoca un aumento de la temperatura corporal y provoca cambios fisiológicos, metabólicos, celulares y moleculares como respuesta.

La exposición a altas temperaturas es la principal causa de la disminución de la fertilidad en el ganado lechero, afecta al 60% de la población animal durante la estación más cálida del año. Se ha informado que en las vacas bajo EC hay una reducción en el diámetro del folículo, producción de esteroides por las células de teca y / o granulosa, así como de la concentración sérica de estradiol.

De acuerdo a investigadores y científicos expertos en el tema mencionan que el calentamiento climático global y la selección genética intensiva para una alta producción de leche en las vacas Holstein, son algunos de los factores limitantes en la reducción de la fertilidad. La selección genética para un alto rendimiento de leche disminuye la capacidad termorreguladora en animales expuestos a EC. Se ha documentado que los efectos del EC no se limitan a los meses calurosos, ya que se transfieren a los meses más fríos (otoño), lo que da lugar a efectos a largo plazo a lo largo de año sobre el ovocito. La exposición de las vacas Holstein al EC produjo un efecto deletéreo sobre el crecimiento folicular y la competencia del desarrollo de los ovocitos.

En los bovinos de leche, se necesitan de dos a tres ciclos estrales para la recuperación ovárica completa después de la exposición a EC. Además, en estudios previos realizados en bovinos han demostrado que el folículo requiere el mismo período de tiempo (2-3 ciclos de estro) desde la fase antral temprana hasta la preovulatoria. Además, en las vacas de alta producción de leche que son afectadas por EC antes de la inseminación se afecta la tasa de concepción. En estudios más recientes se ha demostrado que las mitocondrias, los principales impulsores de la competencia del desarrollo de los ovocitos y el crecimiento embrionario temprano, son altamente sensibles al EC y se deterioran bajo la exposición al calor. Hay dos mecanismos potenciales mediante los cuales el EC afecta al ovocito y su función mitocondrial, una de ellas es la apoptosis y el otro es el estrés oxidativo. Se ha demostrado en estudios que el EC durante la maduración in vitro puede inducir la apoptosis en los embriones y ovocitos de bovinos causado por el aumento de las especies reactivas de oxígeno (ROS) que causan el estrés oxidativo. La apoptosis es un proceso de muerte celular programada y es un proceso de mantenimiento homeostático involucrado en numerosos sistemas biológicos. La apoptosis de las células se induce por un exceso de ROS.

Existen estudios in vivo e in vitro que respaldan la opinión de que los ovocitos bovinos son susceptibles al EC en diversas etapas del desarrollo folicular. El impacto del EC en los folículos antrales in vivo está bien documentado, pero el impacto del EC en la fase preantral de la foliculogénesis en el ganado bovino de leche sigue siendo desconocido. Por lo tanto, una forma apropiada y relevante de estudiar el efecto del EC es en los folículos preantrales, que representan el 90% de la población de folículos ováricos, en el uso del cultivo in vitro de folículos preantrales. El efecto negativo en la fisiología de los ovocitos encerrados en los folículos durante el largo período de desarrollo folicular podría conducir a un ovocito con una competencia reducida para la fertilización y el desarrollo posterior.

"Nota FEZH". El presente artículo pone en perspectiva el efecto del estrés calórico con un enfoque especifico en la reproducción. Argumentos técnicos y científicos que sustenta el presente artículo ayudara a una mejor comprensión del tema. Cabe mencionar que en el pasado "Ciclo virtual de conferencias de especialistas en bovinos" organizado por AMVEB LAGUNA en la semana del veterinario, el Dr. Morales Cruz miembro de nuestra asociación presentó este tema que obtuvo el registro el más alto nivel de audiencia (673). Felicitamos al Dr. Morales por el éxito profesional obtenido en este evento, nuestro reconocimiento sincero a su entusiasmo que sin duda será un motivador en su actitud personal y profesional. Es menester mencionar y subrayar el fabuloso éxito del evento en mención. Llama poderosamente la atención la cantidad de registros internacionales 647. Se hicieron presentes todos los países Centro y Sudamérica sin excepción. España y Estados Unidos. Realmente satisfechos de haber superado y por mucho las expectativas. Esto confirma el estatus tanto nacional como internacional de AMVEB LAGUNA en la especialidad bovina. Engormix como bien sabemos es una empresa especializada en la difusión de información técnica y científica, así como la difusión de eventos como los nuestros, dicha empresa nos ha solicitado el permiso para la publicación y difusión de las conferencias que fueron presentadas en el ciclo de conferencias.