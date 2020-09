ROSAS AISPURO TIENE LA PALABRA

Sin duda alguna hombres y mujeres de bien, algunos ingenuos y otros escépticos, pero todos apegados al terruño que los formó y encaminó en la vida, los ex alumnos del instituto 18 de Marzo insisten en reactivar y actualizar el viejo proyecto que sentó las bases para crear en Gómez Palacio una universidad, sin olvidar que desde hace mucho tiempo han venido tropezando con las "mezquindades" de los gobernantes duranguenses que "no nos quieren" (los pasados, reitero), pues sistemáticamente han venido desdeñando, tomándolos a burla, los esfuerzos de una región interesada en su desarrollo económico, social y educativo, con una identidad propia en todos los sentidos.

Además de buenos, los ex son respetuosos de las normas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus: se reunieron el viernes en el restaurante Posada del Río guardando la sana distancia: unos allá y otros acá, en mesas separadas y distantes (faltos de seriedad, los dueños del negocio los privaron de un salón anexo reservado de antemano) y tapabocas de por medio, es decir, de la boca a la nariz y saludos con el codo y con el puño, hábito salido de forma en una confraternidad que expresa sus emociones de volverse a ver con re encuentros, abrazos, saludos de mano, pláticas añorantes cara a cara y desayunos con café humeante de por medio.

La convivencia fue grata por los motivos antes expuestos pero también por la esperanza que los une y empuja en una lucha que ahora -aseguraron- no tendrá tregua: convertir en una realidad la Universidad 18 de Marzo de la Laguna, sustentada en los cimientos legales y administrativos del instituto "18 de Marzo" creado mediante decreto firmado por el presidente Lázaro Cárdenas.

Hay una nueva luz en los ojos de los ahora profesionistas, escritores, dentistas, agentes de seguros, abogados, ingenieros civiles y agrónomos, un agente del ministerio público experto en ciencias de la vialidad, impresores y editores de libros, un alcalde que dejó buena huella adoquinada en el parque Morelos, comerciantes, sanadores de auto partes eléctricas, doctoras, una licenciada en educación, maestras, columnistas... todos con capacidad y espíritu para seguir avanzando en un tortuoso camino y alcanzar, cuanto antes, la meta propuesta. Esa luz, lánguida y resignada de pasados tiempos, refulge de nuevo con las promesas y dichos del gobernador Rosas Aispuro en su reciente encuentro epistolar con los ex directores del plantel más antiguo y activo de la Comarca Lagunera. "Esto se hace (la Universidad) ya tenemos los terrenos en el ejido Cuba para construir el edificio", les dijo y los ex le creyeron, ingenuos como ya dije.

El gobernador Dupré Ceniceros -me consta- mandó abrir unas fosas a un lado del bulevar Presidente Alemán, frente al antiguo local del instituto "18 de Marzo" simulando que serían los cimientos de las nuevas instalaciones del plantel preparatoriano, pero fue puro cuento. Un muletazo en términos taurinos con un resultado inmediato: apaciguó a los estudiantes que ya lo tenían acorralado con sus justas demandas y regresó a Durango con sonrisa abierta como las que provoca el desternillador lagunero Rogelio Ramos. Las excavaciones sin fin alguno, se llenaron de frustraciones y basura y los mismos estudiantes las rellenaron con palas prestadas. A partir de aquel gobierno comenzaron las vicisitudes con los mandatarios duranguenses: desaires, engaños, malquerencias y el atosigamiento de la Universidad Juárez del Estado de Durango para que los mandatarios no cedieran ante la pretensión lagunera.

Ahora es otro el enfoque: "Hay voluntad y disponibilidad de Rosas Aispuro. Pidió un proyecto con bases jurídicas y la integración de un grupo colegiado para actualizarlo y presentarlo puro y sin fallas ante el gobierno del estado y la secretaría de Educación Pública" declaró, optimista, el doctor Juan Carlos Padilla, representante del grupo impulsor, durante el desayuno convocado por Pepe Ortiz Hernández, un apasionado de la amistad.

"Ex directores y ex alumnos estamos dándole seguimiento a este propósito, aprovechando la buena voluntad y disponibilidad del gobernador Rosas Aispuro y tenemos que actuar antes que termine su mandato", enfatizó el doctor Padilla.

Otros ex alumnos no son tan ilusionados: "Mezquindad y falta de voluntad han mostrado los pasados gobernadores duranguenses ante las justas demandas de la comunidad estudiantil y la ciudadanía de Gómez Palacio. Las ciudades crecen por sus organizaciones, sus escuelas y sus ríos. El Nazas nace en Durango y riega los sembradíos de Coahuila, pero Gómez Palacio, (ciudad conurbada por la parte duranguense) carece de una universidad", destacó Alfonso Amador Salazar, prestigioso editorialista salido de las aulas "18 de Marzo".

"Vivimos -agregó- en una región que se jacta de tener 32 universidades, olvidando con egoísmo que nuestro instituto lleva 80 años de enseñanza ininterrumpida, aportando inteligencia para alcanzar un desenvolvimiento común. La carencia de una universidad ha generado una fuga de cerebros, un abandono de casa, familia y trabajo y un estancamiento de Gómez Palacio como ciudad industrial".

"Las preponderancias ya no caben e invitamos a la ciudadanía en general a apoyar el movimiento iniciado por los ex directores a favor de la Universidad "18 de Marzo". "Ya basta de mentiras" clamó con gesto duro y puño cerrado. Enseguida reconoció que falta todavía información que trascienda al público y también se sume. Hay la intención de formar un "abanico" con todas las generaciones y el apoyo ciudadano a fin de que se cumplan los compromisos del lado oficial".

Una denuncia más: "No ha habido voluntad de los pasados gobiernos para resolver la demanda. Sentimos que hay presiones de la UJED para que no existan dos universidades en el estado. Pero los de la capital (Durango) son nuestros amigos, (ironizó el doctor Padilla), si bien son celosos y conservadores, pero está claro que no nos quieren. Nuestro movimiento, por lo tanto, es un refuerzo para que no se apaguen los resultados de la reunión con el gobernador Rosas Aispuro, quien mostró voluntad e interés para darle seguimiento al proyecto. "Ya se tienen, anunció, los terrenos para construir la infraestructura en el ejido Cuba. Vamos a seguir levantando polvaderas -y encender veladoras, propongo- para que esto no se detenga", confió el conocido dentista gomezpalatino. La dama ex alumna que nos escuchaba en otra mesa acaparada por el escritor, columnista y cronista municipal Manuel Ramírez López (Con su picardía habitual me hizo levantar de una mesa a otra con mis piernas doloridas; "ya camina como señorita", soltó), se despidió con una expresión tajante y diáfana: "Puras mentiras"...

Rosas Aispuro tiene la palabra.