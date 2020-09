Tunden en redes a 'Lady Argentina'; mujer que llamó 'india horrible' a mexicana

'India horrible', fueron las palabras que la argentina utilizó para insultar y discriminar a su vecina en la colonia Hipódromo de la Ciudad de México, después de que ésta mandara podar un árbol presuntamente para evitar accidentes en la zona, tal como lo hicieron saber habitantes del sector por medio de un comunicado.

Bajo el apodo de 'Lady Argentina', internautas se han encargado de tundir a la mujer identificada como Julieta Barrionuevo, quien junto con su pareja, Alejandro Montes de Oca, supuestamente imparten clases de tango en el Bar Covadonga de la Ciudad de México.

Otro detalle que el público en la red no dejó pasar, es que supuestamente Julieta continuó con las burlas racistas tras el altercado con su vecina.

No es por hecharle más sal a la herida, pero todavía se burló mas con un Meme....

Vive en México y hace esto.....



Que la agarren confesada a donde vaya, no está bien ofender al país que te da de comer!

Podemos no estar de acuerdo, pero esto se pasó #LadyArgentina pic.twitter.com/Q6SZF5ADYA