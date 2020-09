En el maremágnum en el que ha caído el decreto que dio forma a la Universidad Autónoma "18 de Marzo" de la Laguna, la politiquería sexenal, de marginación y privilegios selectos que sólo benefician a las capitales de Durango y Coahuila, han frustrado, hasta ahora, los esfuerzos de los estudiantes, profesionistas egresados de la institución y gomezpalatinos en general, para hacer realidad un sueño que data de 1940, año en que el presidente Lázaro Cárdenas, firmó el edicto que crea una escuela superior autónoma, con capacidad legal y administrativa, a fin de satisfacer los requerimientos educativos de una región que reclama justicia en ese sentido. "No es un capricho", puntualizaron los demandantes de la atención oficial.

Extenso y razonado, es el texto que los directores del instituto -a partir de 1977-, entregaron recientemente al gobernador José Rosas Aispuro, apelando a "su espíritu universitario y a su vocación política, para adecuar a los tiempos modernos las estructuras académicas, administrativas y culturales del viejo instituto, y constituir, como una sola institución educativa, la Universidad Autónoma "18 de Marzo" de la Laguna.

Con esa entrega epistolar y la aparente buena disposición del gobernante, los ex abrieron un compás de espera, optimista y confiado, un compás que se abre y luego se cierra ante la falta de respuestas y resultados por parte de los gobernantes involucrados en esta larga cadena de gestiones infructuosas ante el poder centralista duranguense. Egoísmo, ignorancia y falta de voluntad, han manifestado los funcionarios interpelados en su momento. Antecedentes los hay. "Llegó a su fin la administración (gubernamental) de Ángel Sergio Guerrero Mier y no se llegó a nada", es un ejemplo.

El escrito está plagado de reproches y señalamientos; acusan a uno de los gobernantes (Silerio Esparza) de que "nunca tomó en cuenta y tampoco le importaron los méritos, el abolengo, la historia y el prestigio" del plantel, autorizando una división de estudios superiores que dividió -paradójicamente- al instituto, con una aplicación "tramposa" de su ley orgánica.

Son once los ex directores que exigen la atención debida a una demanda surgida por necesidades educativas y un decreto de por medio, calificando de mentira el pronunciamiento hecho por el entonces gobernador Silerio Esparza: "Hoy 18 de agosto (de 1997) para que no se olvide y concuerde con el 18 de Marzo, nace para Gómez Palacio la Universidad 18 de Marzo".

"Un recital a la demagogia y una burla flagrante tanto para la comunidad estudiantil como para la sociedad de la comarca lagunera" califican los ex lo dicho por el mandatario y enseguida explican: "La mentira se descubrió cuando trascendió que el 8 de julio anterior (1997 el año) se había expedido el decreto administrativo que creaba la división de estudios superiores, dependiente de la secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, jurídicamente distinta al instituto "18 de Marzo", aunque forma parte de él".

Refiriéndose al llamado núcleo universitario, el licenciado Jorge Torres Castillo, uno de los ex directores que firman el pronunciamiento, precisó que aquel grupo de escuelas y facultades, fue producto de una lucha estudiantil encaminada a poner fin a la carencia de centros de educación superior en Gómez Palacio, una privación que obligaba a los alumnos preparatorianos a buscar opciones de continuidad académica en la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Nuevo León, entre otras. "Ese núcleo ya no existe, la Universidad Juárez de Durango otorgó personalidad jurídica a los planteles que lo formaban, "una actitud mañosa para extender su territorio en la Laguna", objetó el profesionista, líder estudiantil en sus tiempos y partícipe como tal en el citado movimiento.

Con el gobernador Guerrero Mier los comisionados enviados por el instituto para darle progresión al proyecto, corrieron la misma suerte, sufriendo un "vía crucis" con repetidas idas y vueltas a la ciudad de Durango, sólo para toparse con evasivas y la supina ignorancia del secretario de Educación, Adrián Laviaga Hernández, al manifestar que "no tenía conocimiento de nada".

Hostilidad, mala voluntad, golpes, agravios, esperas, largas esperas y un desdén absoluto hacia la Comarca Lagunera de Durango, campean en el comportamiento de los gobernadores (los pasados, se entiende) y sus llamados colaboradores. Ismael Hernández Deras, gobernador, tampoco escapa a las revelaciones consignadas en el escrito

De la lectura del texto firmado por cada uno de los ex directores, se derivan actitudes de escepticismo si se toma en cuenta el largo y escabroso camino que han recorrido los gestores de ayer y de hoy para darle a Gómez Palacio y a la comarca entera, una universidad forjadora de la juventud lagunera interesada en una superación académica y profesional.

Hay una "esperanza inquebrantable" en materializar este propósito, con la aclaración de que las carreras de contaduría pública y auditoria, y administración industrial, impartidas por la división de estudios superiores, no corresponden a ésta, "sino histórica y legalmente pertenecen al instituto "18 de Marzo", una argumentación que pretende clarificar una situación de enredos y engaños. "El decreto administrativo por el que se creó la división de estudios superiores, es un total agravio al instituto" subrayan los firmantes del documento entregado al gobernador Rosas Aispuro.

Toda una historia de esfuerzos fallidos hasta ahora y a la cual hay que darle seguimiento, pero muy pronto, antes de que se apaguen las luces gubernamentales del momento. El siguiente paso de los futuros egresados universitarios, será conseguir un empleo de acuerdo a su formación profesional, pero "no hay dónde acomodarlos", observó el licenciado en derecho, Jesús Esparza Bejarano, planteando así, un problema paralelo y futurista. De lo otro, denunció a su vez el ingeniero Antonio Frausto, la politiquería ha dado al traste con esos planes. (Politiquear: Degenerar los fines de la actuación política)