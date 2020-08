Así se ve el interior del huracán 'Laura' captado por un avión

El material compartido por la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica), muestra la formación desde el centro del huracán mientras éste avanza a los Estados Unidos.

De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, 'Laura' podría aterrizar este jueves con vientos de hasta 185 kilómetros por hora a las costas de Louisiana y Texas.

My four favorite photos from today's flight on #NOAA42 into Hurricane #Laura.



Looking east (away from #Laura) and west (toward #Laura) at sunrise, the center of circulation, and the sea state near the center. #FlyNOAA pic.twitter.com/eXTV02HANC