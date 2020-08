VIDA CAMPIRANA

El tema que hoy hemos de tratar es acerca de la “fiebre manchada”, por lo que este tema es de sumo interés para todos los propietarios de perros, sobre todo para aquellas familias que habitan en el sector rural. Las garrapatas son uno de los parásitos externos de mayor importancia en medicina veterinaria por el daño que estas ocasionan en los animales y por la gran cantidad de microbios que transmiten. Como ya hemos informado en otras ocasiones todas las enfermedades que transmiten los animales al hombre son conocidas como enfermedades “zoonóticas” y la fiebre manchada es una de ellas. La fiebre manchada en sí es ocasionada por la Rickettsia que es uno de los muchos microorganismos que tienen las garrapatas del perro, en este caso específico del género Rhipicephalus sanguineus, esta garrapata es conocida como garrapata café del perro. Las garrapatas se clasifican también por el número de huéspedes para completar su ciclo siendo de 1, 2 o 3 huéspedes, es decir, la cantidad de animales para reproducirse y sobrevivir.

La garrapata café del perro es de 3 huéspedes, y son las garrapatas con este número de huéspedes las de mayor importancia en animales de compañía por su dificultad para combatirlas, las garrapatas pueden resistir hasta 250 días sin alimentarse por lo que a veces se cree que se ha terminado con el problema. La garrapata café del perro es el género más común en estos animales en estadios inmaduros infesta conejos, ratones y otros animales y en estadios maduros parasita vacas, perros y otros animales incluso al mismo hombre. En México se han identificado 77 especies de garrapatas Ixodidae (garrapatas duras) con 7 géneros y 25 especies de Argasidae (garrapatas blandas), y esto nos da idea de la importancia de prevenirlas y en su caso combatirlas; una vez teniendo idea de lo que son las garrapatas y su difícil prevención y control y en su caso erradicación, dispongamos en conocer lo que es en sí la “fiebre manchada”. Como se mencionó, esta enfermedad es ocasionada por la Rickettsia que está en la garrapata café del perro. Es muy importante la información de este tema ya que cada año se presenta varios casos de defunciones por esta peligrosa enfermedad.

¿CÓMO SE ADQUIERE LA FIEBRE MANCHADA?

La garrapata del perro al picar al ser humano entra el microbio a la sangre infectando principalmente a niños y ancianos, por tener menos movilidad, la garrapata puede alojarse en axilas, pliegues de la piel e ingles, por lo cual para su prevención el aseo personal es muy importante. SÍNTOMAS DE LA FIEBRE MANCHADA. - Se presenta con puntos rojos en brazos y piernas, hay diarrea, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, sangre en la orina, pudiendo esta enfermedad ser mortal si no se atiende oportunamente, por lo que al menor síntoma de la enfermedad se debe acudir inmediatamente con el médico del sector salud o el más cercano a su comunidad.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LA FIEBRE MANCHADA?

• Evitar la entrada de los perros a la casa.

• Mantener perfectamente aseado el lugar donde el perro habita.

• Mantener alrededor de la casa perfectamente libre de hierbas, como zacates, ya que las garrapatas suelen alojarse en ese lugar y de ahí saltan a otro huésped, perros por lo general. Es ahí la importancia de desyerbar.

• Evitar que el perro se aloje en pisos de tierra.

• Revisar paredes, hendiduras y pisos y en caso de encontrar garrapatas, encale y fumigue sobre todo el lugar donde acostumbra echarse el perro.

• Pedir la asistencia técnica de un veterinario para desgarrapatizar los perros en caso de estar infestados.

• No quitar las garrapatas con la mano desnuda, utilice guantes de plástico y así evitará el riesgo de ser picado.

Amigo lector, tome en consideración que el calor y la humedad favorecen la reproducción de garrapatas, como actualmente ocurre en la presente estación y durante esta temporada de lluvias en la que tienden a aparecer más perros parasitados con el riesgo de que pueda presentarse casos de fiebre manchada; y recuerde también que las mascotas como lo son perros y gatos son un miembro más de la familia y por lo tanto requieren de atención ya que no sólo basta con alimentarlos sino también se les debe de brindar servicios veterinarios, tales como son la aplicación de vacunas especialmente la de la rabia y también programas de desparasitación interna y externa, etc.; porque de esta manera se evitan riesgos latentes para los miembros de la familia por la convivencia que entre ellos existe, les invito para que antes de adoptar una mascota analicen su particular situación y sean sinceros al responder si verdaderamente tienen el deseo, tiempo y los recursos económicos para su atención. Evitemos en lo posible la proliferación de perros callejeros que al no tener servicios veterinarios se convierten en un problema de salud pública y estos al estar parasitados con garrapatas pueden ocasionar en las personas la temida Fiebre Manchada… Y tomen en cuenta que alrededor de una mascota saludable y feliz existe una familia sana.

A propósito con el tema de hoy recordemos que el pasado 21 de julio se conmemoró el Día del Perro, que se celebra en varios países incluyendo a México; desde el año 2012 y que esta fecha se celebra con el fin de concientizar acerca de la responsabilidad que implica tener un perro, afortunadamente cada día son más las personas responsables, y también más las asociaciones protectoras de animales que luchan día a día por que haya menos crueldad y abandono de animales, ya que lo ideal es que no existan perros callejeros, ni tampoco perros sufriendo; según estimaciones de expertos se considera que solo un 30% de los perros existentes cuentan con un hogar, con una familia, que le brinda todo lo que una mascota requiere para su sano desarrollo y a cambio estos animalitos, brindan a sus amos, amor lealtad, compañía, seguridad, y muchas otras cosas más que los perros nos otorgan cada día. Y recuerden que una mascota sana es una mascota feliz. Como siempre al finalizar un pensamiento ilustre para reflexionar

“Si tener alma significa ser capaz de sentir amor, lealtad y gratitud, los animales son mejores que muchos humanos” - James Herriot (1916- 1995), veterinario y escritor inglés.

