AMVEB LAGUNA

El día de mañana lunes 17 de agosto celebramos en nuestro país el día del Médico Veterinario. expreso con gusto y extraordinario entusiasmo una cordial felicitación a nuestros asociados y colegas veterinarios en general. Reciban un fuerte abrazo de felicitación.

Es menester reconocer a todos los compañeros practicantes de esta fascinante y apasionante actividad dedicada a la especie bovina. que pese a las circunstancias que vivimos respecto a la pandemia continuamos laborando responsablemente, con entusiasmo, profesionalismo y una encomiable actitud, que nos enorgullece. Cumplir cabal y puntualmente a las necesidades de la sociedad, ya que con nuestro trabajo colaboramos a que no falte en la mesa, este insustituible alimento llamado leche y no menos importante la carne de bovino. Nuestra actividad no entiende de recesos, descansos. No se admiten pausas nuestra actividad está vinculada herméticamente a las necesidades primarias que es la producción de alimentos. Es un privilegio, es un honor servir, contribuir a esta noble y generosa causa. Somos Gracias a Dios veterinarios y nos dedicamos a las benditas vacas. Hermosas, trabajadoras incansables, fieles, generosas. Deberíamos instituir el día de la vaca lechera. Creo que suena bien. Se celebra el día mundial de la leche. Pero para las protagonistas, las vacas, desconozco que exista el “día de la vaca lechera” ahí queda la idea.

Ofrecemos tributo a los colegas que han dedicado su vida entera a esta profesión, que han sido ejemplo y protagonistas activos e indiscutibles de la relevante importancia a nivel internacional de esta cuenca lechera. Direcciono estas palabras con todo cariño a los admirables MVZ que nos han enseñado a dar los primeros pasos como profesionales, que han sido nuestros maestros y tutores que aprendimos de ellos el ABC, que aprendimos de ellos el habla del lenguaje de comunicación simple, pero a la vez complejo de la ética. Formadores de generación tras generación y contando.

Es muy grato alternar y convivir con los profesionales veterinarios jóvenes y no tan jóvenes que han egresado de la UAAAN, que se distinguen por méritos propios, estudiosos, con iniciativa, que alegra alternar y convivir profesionalmente con estos chamacos, que en su momento fungimos como guías y asesores de varios de estas nuevas generaciones, imitando lo que en su momento vivimos estas valiosas experiencias con nuestros maestros como lo mencione anteriormente.

Expresamos nuestra solidaridad para las familias de nuestros asociados que ante esta inédita situación de salud han sido afectadas. particularmente quienes han experimentado pérdidas irreparables. recordamos con cariño a los compañeros que se nos han adelantado en el camino.

Como es de su conocimiento AMVEB LAGUNA organiza en el marco del día del veterinario el “ciclo virtual de conferencias de especialistas en bovinos” del 18 al 21 de agosto, dos conferencias en horario realmente cómodo; de 6 de la tarde a 8 de la noche. Un total de 8 conferencias abordando temáticas de gran interés de temas que en el día a día enfrentamos en la práctica rutinaria en las lecherías. Un programa muy completo, ponentes de excelente calidad, temas de vanguardia. Estamos sorprendidos de la extraordinaria respuesta a este ciclo de conferencias. En solo tres días, se saturo el cupo de registros arrojando un total de 2000 registros. Agradecemos el interés a este evento. Amveb Laguna no podría pasar desapercibido esta importante fecha para el gremio veterinario, ofrecemos con mucho gusto este festejo de conocimientos y actualización profesional. Oportunidad indiscutible para la mejora profesional.

Iniciamos el próximo martes 18 de agosto, con la participación de los Dr. Juan Luis Morales Cruz con la ponencia “¿Como las enfermedades inflamatorias y el estrés calórica disminuyen la eficiencia reproductiva en el ganado? El Dr. Morales nos platicara a detalle el cómo y porque suceden afectaciones a nivel celular y molecular tanto en los ovocitos como en los embriones disminuyendo severamente la calidad de los mismos, respaldado en investigaciones científicas de referencia en el mundo, con mucha similitud en investigación desarrollada aquí en la región lagunera que ha sido publicada en sitios especializados al respecto. El Dr. Nicolas Arias Villegas

Abordara el tema; “Nutrición y reproducción. ¡Hasta donde sí, hasta donde no!” Ponencia que sin duda será muy polémica y que inevitablemente incitará al debate. La relación estrecha entre la reproducción y la nutrición en las vacas lecheras siempre ha sido un punto polémico entre profesionales dedicados a la producción de leche, en esta charla intento dar una serie de conceptos que pueden ayudar a esclarecer, cuáles son los factores que debemos cuidar en la nutrición para no entorpecer la reproducción; así como cuales son los mitos que se tienen que generan una percepción equivocada de los problemas reproductivos en un establo lechero, menciono al respecto el Dr. Nicolas. Gran expectativa el arranque inaugural de este ciclo virtual de conferencias de especialistas en bovinos. A conectarse y a disfrutar de la semana del veterinario.

Nuestro profundo agradecimiento a los patrocinadores asociados a este evento. Elanco/Bayer, Mediker, Norvet, Lapisa, Msd, Laboratorios Aranda.

Les recordamos que con su registro podrán participar en la rifa de paquetes de regalo. de acuerdo a la información publicada al respecto.

Reiteramos la felicitación a todos los compañeros, amigos y colegas veterinarios. ¡Un fuerte abrazo! Somos orgullosamente Veterinarios y a mucha honra.

