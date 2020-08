Reportan supuesta desaparición de la muñeca Annabelle del museo Warren

La noticia de la supuesta desaparición de la muñeca comenzó a difundirse durante las primeras horas de este viernes, encabezando además las tendencias en Twitter.

De acuerdo a los rumores que circulan entre internautas, la muñeca habría sido 'robada' del museo ubicado en el pueblo de Monroe, en el estado de Connecticut, EUA, para ser utilizada en 'ritos satánicos', mientras que otros afirman que Annabelle 'escapó' de la vitrina donde el matrimonio Warren la selló.

Cabe desatacar que la leyenda de la muñeca estilo Raggedy Ann, es rodeada por una serie de leyendas de tinte paranormal que se cuentan desde los años 70, mismas que han servido de inspiración para una saga de películas del caso de 'Annabelle'.

De acuerdo a la historia que se cuenta entorno a la muñeca, ésta le fue regalada a una enfermera llamada Donna por su madre en 1970. Sin embargo, al poco tiempo comenzaría a notar hechos 'extraños' que ocurrían con el juguete, pues al regresar a su departamento encontraba a Anabelle en lugares diferentes a donde la había dejado, además de reportar la aparición de 'inquietantes' mensajes como 'Ayúdanos' y 'Salva a Lou' (nombre del novio de Donna).

Tras estos hechos, la joven enfermera habría acudido con una medium que le dijo que dentro de la muñeca vivía el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins.

Tiempo después de que Donna y su compañera de habitación, Angie, comienzan a tratarla como una 'niña humana' creyendo las palabras de la medium, hasta que Lou tiene una pesadilla con la muñeca en la que 'ésta intentó ahorcarlo'. Dicho detalle derivó a que los jóvenes pidieran la ayuda del matrimonio Warren, quienes se especializaban en la parapsicología y quienes les informarían que en realidad la muñeca estaba poseída por un 'espíritu maligno', motivo que llevó a la pareja a sellarla en una vitrina dentro de su museo que recopila objetos 'malditos'.

Por supuesto el rumor de que uno de los objetos a los que más se le asocian hechos paranormales en el mundo haya desaparecido, no tardó en causar revuelo y todo tipo de reacciones, sin poder evitar asociar esto a una más de los inusuales hechos que ha traído el 2020.

me: 2020 couldn't get any worse



*anabelle scape from the warrens museum* pic.twitter.com/NWN0Aaeg5u