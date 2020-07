Obreros exigen su dinero o cárcel a exlíder

En asamblea extraordinaria, los obreros afiliados a la sección 288 del Sindicato Nacional Democrático demandaron la recuperación de los siete millones 423 mil 282 pesos con 54 centavos, desfalcados.

El ex secretario general de la sección, Patricio Quintero Alemán, el ex tesorero Francisco Ballesteros y el ex presidente de la Comisión de Vigilancia y Justicia Jorge Alarcón, fueron retirados de sus cargos como responsables del saqueo de las arcas sindicales.

Actualmente están sus casos elevados a rango de juicio sindical. Los obreros afectados son los dos mil 200 trabajadores sindicalizados de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México.

En una asamblea extraordinaria celebrada la tarde de este jueves la base trabajadora exigió la recuperación del dinero y aprobó la presentación de una denuncia penal contra los dirigentes destituidos.

La propuesta de contratar a un despacho de contadores para hacer una auditoría en forma y presentarla al Ministerio Público como prueba, generó discusión en la base trabajadora, pues los obreros rechazaban pagar 350 pesos cada uno para cubrir los honorarios de los auditores.

El recinto sindical fue blindado para prevenir alguna situación de violencia. Como antecedente, el 16 de octubre de 2019, el edificio fue tomado de manera violenta por una facción radical simpatizante al sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

El edificio fue este jueves preparado para recibir 450 obreros para la asamblea, cantidad de trabajadores alcanzada en la asamblea.

El secretario general nacional, Ismael Leija Escalante, advirtió que no se permitirán actos de corrupción, y pidió a quienes se ocultan en perfiles falsos de redes sociales a que den la cara para hacer curaciones y señalamientos contra el sindicato, porque si hay malas actuaciones de los representantes sindicales se procederá en consecuencia, pero no se permitirá denostar la imagen de la central obrera.

La asamblea aprobó la auditoría y quedó pendiente la demanda penal.