Fábrica de cianuro en La Laguna (VI)

En plena contingencia por COVID-19, se agrava el conflicto socioambiental provocado por la construcción de una fábrica de cianuro de la trasnacional The Chemours Company en La Laguna, proveedora de la minería a cielo abierto. Pobladores de la primera zona de afectación, integrantes de comunidades circunvecinas de Dinamita y Pueblo Nuevo El Siete, de Gómez Palacio, Durango, agrupadas en el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que ya cumplieron tres años en resistencia, anuncian el inmediato cierre de la empresa, por acción directa, ellos mismos, "ante la ilegalidad del proyecto, su alta peligrosidad, y la tolerancia de los gobiernos". Por su parte, la productora global de cianuro prosigue su estrategia de penetración en la comarca, combate en tribunales federales a laguneros que la tienen demandada en juicios varios desde el 2017; aplica en comunidades y sociedad regional una Ingeniería de Conflictos que primero llamó "Buenos Vecinos" encaminada a ganar adeptos, en espera del momento en que su matriz en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, y su filial en Ciudad de México, tomen la decisión definitiva -con base en el escenario real- de persistir o retirarse de la Comarca Lagunera -como sucedió en 2016 de Salamanca y luego en 2017 de San Luis de La Paz, Guanajuato-, dadas sus proyecciones de negocio, situación legal y rechazo de la población. En lo inmediato, el segundo semestre del 2020 no se le presenta halagüeño en La Laguna.

-No los vamos a reprimir -dijo el síndico Omar Castañeda González a nombre de la presidenta gobernante de Gómez Palacio, Durango, Marina Vitela Rodríguez (MORENA), municipio donde se construye la fábrica de cianuro, el 5 de junio pasado, Día Mundial del Medio Ambiente, al referirse a los pobladores que resisten a la fábrica de cianuro Chemours. "Van a tener siempre el respaldo de esta Administración, no los vamos a reprimir como los reprimió la Administración pasada y los gobiernos priístas; vamos a tener mucha responsabilidad en el trato. Siempre vamos a estar del lado de la ciudadanía. En el tema que le compete al municipio, si los ciudadanos no quieren un negocio, una empresa, no va a ser, porque tiene que ser por procedimiento legal, la anuencia de los vecinos, y si los vecinos deciden que no, no va a ser."

Hay, sin embargo, en la resistencia a la fábrica de cianuro, una corriente que desconfía del Gobierno de Gómez Palacio; quiere ver hechos relacionados a la cancelación definitiva del proyecto Chemours que inquieta a la sociedad lagunera.

Será interesante ver qué hace el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, del PAN, soporte del proyecto Chemours Laguna. Pobladores de la región no olvidan que el 9 de marzo del 2018 mandó reprimir a las comunidades opositoras agrupadas en el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en un operativo que conjuntó a fuerzas policiacas del estado y de la zona metropolitana de La Laguna, en una acción de brutalidad contra hombres, mujeres -y sus propiedades inmuebles-, que todavía en los primeros meses del 2020 seguían en calidad de procesados; ellos se consideraron "rehenes políticos".

Y qué va a hacer el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Útil es recordar que el candidato López Obrador reiteró, entre los años 2017 y 2018, a comunidades que temen afectación por Chemours Laguna, que siguieran luchando, que esa fábrica de cianuro no va. Y siendo Presidente insistió en lo mismo, el 28 de diciembre del 2018 en el Teatro Nazas de Torreón. "Pero desde entonces, no vemos nada claro", declaran los pobladores. El secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, dice que "recibió la indicación del Presidente" y que hará revisiones a la Manifestación de Impacto Ambiental, que visitará La Laguna, mas "pasa el tiempo y nada".

"Si el PRI y el PAN otorgaron permisos fraudulentos y la actual alcaldesa de Gómez Palacio, en la vía de los hechos, se declara incompetente para clausurar la empresa de muerte, el pueblo y las organizaciones de apoyo, harán valer su derecho a la vida, por encima del lucro y las ganancias de los depredadores de la naturaleza", dice una hoja volante a nombre del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

El conflicto socioambiental derivado de la construcción de una fábrica de cianuro en La Laguna está llegando a un nuevo momento de polarización, grave.

Continuará.

@kardenche