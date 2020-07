De nueva cuenta: fábrica de cianuro en La Laguna (V)

La fábrica de cianuro que la estadounidense The Chemours Company pretende construir en La Laguna, para proveer a la minería a cielo abierto, sería "altamente riesgosa", indica la Resolución de Impacto Ambiental contenida en el Oficio N° SGPA/DGIRA/DGO 3273 de fecha 8 de mayo de 2017 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), demandada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, para su nulidad, juicio vigente. El promovente del proyecto Chemours Laguna -dice el documento de la DGIRA- "realizará actividades altamente riesgosas". "Hacemos un llamado a toda la Comarca Lagunera, a que hagamos conciencia, a que nos preparemos y, de una vez por todas, cerrar las puertas de esa empresa de veneno", declara el Comité de Dinamita a nombre del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, "que no vamos a permitir que se instalen en nuestras comunidades como lo había anunciado José Rosas Aispuro (Gobernador de Durango), de hacer un complejo tóxico de Brittinham a Cadena."

"Él, José Rosas Aispuro, no es el dueño de nuestros terrenos, él no es absoluto", añade el Comité de Dinamita, "cómo puede ser que una sola persona decida por una comunidad, por una región, por un estado. No puede ser posible. Hagamos conciencia, compañeras, compañeros, de Gómez Palacio, Torreón y Lerdo y los pueblos que seríamos seriamente afectados con esa empresa de cianuro".

¿De dónde nació el proyecto de instalar una fábrica de la trasnacional Chemours que produzca 65,000 toneladas de cianuro de sodio al año en México, que no pudo construir primero en Salamanca, 2016, y después, 2017, en San Luis de la Paz, Guanajuato, por la fuerte resistencia de pobladores, y que insiste en construir en Gómez Palacio, no sin oposición regional?

Según el plan de negocios de la matriz en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, uno de los objetivos de la corporación global resultante de la división de DuPont el 1 de julio del 2015 y cotizante en la Bolsa de Valores de Nueva York, es aumentar ventas y ganancias, disminuir los costos estructurales totales y reducir el volumen de las importaciones actuales, para lo cual necesita recortar los tiempos y distancias del suministro de cianuro de sodio a sus clientes de la minería a cielo abierto de oro y plata asentados en México, producción que vende y transporta, hasta ahora, desde el extranjero, según indican los reportes de la Chemours Company y la página 9 de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular (MIA-P) que presentó a la Semarnat.

The Chemours reconoce en la página 11 de la MIA-P que "cuando es ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel, el cianuro de sodio líquido está clasificado como un material tóxico. El producto se distribuye en condiciones de alto pH o alcalinas ya que bajo la acción de los ácidos, así como del dióxido de carbono, se libera ácido cianhídrico, que es combustible, y puede reaccionar con el aire para formar mezclas explosivas".

Dice en seguida: "El ácido cianhídrico es un material altamente peligroso por su volatilidad y toxicidad." No descarta, sin embargo, fugas.

Del Oficio N° SGPA/DGIRA/DGO 3273 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, se desprende que The Chemours no presentó -y por lo tanto no acreditó- en su Manifestación de Impacto Ambiental el Programa de Prevención de Accidentes que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en su artículo 147 como obligatorio.

El 15 de julio se cumplen tres años de la fundación del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, inicial oposición a la fábrica de cianuro. El primer comité se formó esa mañana de sábado en Pueblo Nuevo El Siete, dinamizado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), invitada por los pobladores. Ese día del 2017, horas después, se incorporó, a tres kilómetros de distancia, el comité de Dinamita-Abisinia. En los quince días siguientes, se adhirieron decenas de comunidades circunvecinas en una labor intensa de organización, análisis del proyecto Chemours Laguna, y preparación de la resistencia que se daría a conocer al pueblo de La Laguna a través de la primera asamblea informativa el sábado 29 de julio del 2017 en las canchas de El Siete, ya como Frente.

Continuará.

@kardenche