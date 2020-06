VIDA CAMPIRANA

En la columna de hoy trataré dos interesantes temas el "VERANO" y el "DÍA DEL PADRE", por ser de interés cultural y social para todos.

Ayer sábado 20 de junio inicio una de las más bellas estaciones del año y me refiero al verano dentro del hemisferio norte en el que está también comprendido nuestro país, este verano concluirá el próximo 22 de septiembre.

Hablar de verano es sinónimo de calor y vacaciones, esta que es la segunda estación del año es un periodo dentro del calendario en el que el calor es más acentuado y es también el periodo de vacaciones; sin embargo este año es un año diferente a causa de la pandemia por el coronavirus.

Este verano al igual que la primavera no se disfrutara como es costumbre con gran algarabía, paseos en la ciudad y en el campo, viajes, disfrutar las albercas y parques recreativos, reuniones sociales, y es muy lamentable que todo esto ocurra a causa del COVID-19 todas estas actividades quedaran reprimidas por estar en aislamiento social por este motivo, pero sin duda el verano como estación dentro de la naturaleza es simplemente maravilloso, pues es en esta bella estación donde la mayoría de los frutos se manifiestan, por ejemplo aquí en la comarca lagunera, que comprende 15 municipios de los estados de Coahuila y Durango, un lugar privilegiado en el que en el verano podemos disfrutar de deliciosos frutos como el melón, sandía, higos, duraznos, ciruelos, chabacanos, uvas granadas, tunas, limones, nísperos, y más y también gran variedad de frutos silvestres como las pitaya agridulce de la biznaga alicoche, tunas rojas y blancas, quiote, tunitas de garambullo y también de cardenche, es también en el verano en que disfrutamos las deliciosas vainas de mezquite que tanto nos gustan y también a los animales y sirven también para alimentar el ganado; y también en verano se cosechan hortalizas como lechuga, repollo, tomate, , acelgas, zanahoria, pepino, y gran variedad de chiles etc. Y cultivos como algodón, maíz, sorgo, entre otros, todos estos alimentos de la tierra nacen desde lo más profundo para estar presentes en esta estación.

En una interesante charla con Mario Eduardo Olvera Aldama quien es Maestro rural en el municipio de Tlahualilo Dgo y quien es también campesino, productor, asesor agrícola, y vigilante ambiental, y con respecto al tema del verano manifestó que es también en esta estación que gran parte de los animales silvestres están en etapa de reproducción, tales como coyotes, el tejón, zorrillo , la liebre, el conejo entre otros y aves como tecolotes, lechuzas, chileros, tórtolas llaneras, chanates, águilas, y faisanes etc., algunos están en incubación y otros en nacimiento.

El Profesor Olvera Aldama dijo además que este verano es diferente pues las noches son más frescas y se tiene conocimiento no oficial que por 5 años así será, ya que el sol a disminuido su radiación y serán días con menos calor de tal forma que ya en algunos lugares los cultivos han ampliado las etapas de cosecha, porque tomemos en consideración de que el sol cumple en la naturaleza una importante función que es la de madurar los frutos.

Podemos disfrutar este verano y apreciar la naturaleza en solitario, con la familia o con pequeños grupos y admirar como corre el agua por nuestro Río Nazas que baña los campos que transforman esas minúsculas semillas sembradas entre los surcos para convertirlas en deliciosos manjares en nuestras mesas y también para alimentar a los animales.

Es un gran regalo del cielo contar en esta bendita tierra con tantas maravillas que se dan cita en esta temporada veraniega con elementos tan importantes como es el sol candente, el agua de nuestro Río Nazas y nuestra fértil tierra para brindarnos el sustento diario a las criaturas que con fe y gran esperanza estamos convencidos que todo en este mundo está en sincronía y equilibrio para una vida sustentable.

Y concluyo este tema recordando la bellísima y clásica melodía instrumental titulada "Tema de un Lugar de Verano" interpretada por la orquesta de Percy Faith, y les invito a escucharla en la comodidad de su hogar.

Hoy es domingo 21 de junio y estamos celebrando en México el "Día del Padre" que como cada año se celebra el tercer domingo de este mes.

Hablar del padre es hablar de un ser que esconde bajo un rostro hosco y duro a una maravillosa persona llena de amor y ternura que todo lo da por sus hijos, el padre tiene tanta sensibilidad, pero la sociedad lo a catalogado como a alguien que tiene pocos sentimientos y nada más falso que esta realidad, pues un padre está dispuesto a todo por esos seres que le llaman Papá, incluso han tenido que separarse de la familia para buscar mejores formas y oportunidades de trabajo para poder sustentarlos, la verdad es que un hogar sin el reflejo de la figura paterna no es igual, porque mientras la madre da cariño ,ternura, valores y es guía el padre la complementa brindando seguridad, fortaleza, da el empuje a continuar por los sueños anhelados, e invita a perseverar cuando se tiene mucho por dar y reconoce a sus hijos como personas únicas y con gran potencial, y el padre alienta y lucha por sus hijos a pesar de la distancia cuando por diferentes razones se está separado de la familia.

Hoy que es "Día del Padre" deseo felicitar grandemente a todos los padres en su día, es costumbre festejarlos con una reunión familiar y deseo recordarles que lo más importante que está en la mesa no son los manjares que están en el centro sino a quienes conforman lo más importante para el padre que son la familia por la que tanto a diario lucha y se supera para darles todo lo que los hijos económicamente requieran para su formación, además del gran cariño que a diario les profesa y que esto no sería posible si no estuviera en mancuerna con su gran compañera la madre de sus hijos, cada uno cumple cabalmente con una misión en la familia y la del padre es simplemente admirable.

FELICIDADES A TODOS LOS PADRES EN SU DÍA

TAMBIÉN PARA AQUELLOS QUE SE ADELANTARON EN EL CAMINO Y QUE VIVEN GRACIAS A QUE ESTÁN EN NUESTRO PENSAMIENTO.