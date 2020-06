Hablar de administración agropecuaria y de agronegocios es sinónimo de Alfredo Aguilar Valdez, quien es médico veterinario zootecnista de profesión egresado de la UNAM y con grado de Doctor en Ciencias en Administración de Agronegocios por el Sistema Universitario de Luisiana (USA) y cabe agregar que el inicia su carrera como Médico Veterinario con grado de mayor ya que fue becado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En reciente encuentro con mi colega Alfredo Aguilar, me manifestó su inquietante deseo por donar su majestuosa colección de obras editoriales a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna (UAAAN), estas obras que son de autoría, coautoría y más forman parte de su biblioteca particular y decidió hacerlo para que sea de gran provecho a quienes estudian en esta importante casa de estudios, esto me pareció una decisión loable y digna de imitar para que otros profesionistas tomen su ejemplo, lo cual me motivo a entrevistarlo en exclusiva para los lectores de Vida Campirana.

¿Quién es el Doctor Alfredo Aguilar Valdez? Es un brillante profesionista Médico Veterinario Zootecnista, y los invito a conocer su lado humano.

Nace en el año de 1946 en la ciudad de Torreón Coahuila, el tercero de cuatro hijos varones, hijo del matrimonio formado por el Médico Cirujano Luis Aguilar Delgado y su esposa la Señora Juana María Valdez de Aguilar.

El Doctor Aguilar Valdez sale muy joven de esta su tierra lagunera para trasladarse a la Ciudad de México en donde inicio sus estudios profesionales en la UNAM donde estudio becado.

Nuestro entrevistado cuenta con un vasto e interesante curriculum del que me es imposible compartir en una sola columna, por lo cual me limito a informar lo más destacado.

A pregunta expresa de ¿cómo nace su interés por la administración enfocada al campo?, el enfático respondió que al siempre le intereso la administración y fue influenciado por su hermano mayor Luis Aguilar Valdez, quien también es Médico Veterinario y de ahí que unió profesionalmente la veterinaria con la administración.

En el aspecto profesional, el actualmente es Consultor y Capacitador en Administración de Empresas Agropecuarias, ha realizado estudios de posgrado en administración de empresas y cuarenta cursos de educación continua en ciencias socioeconómicas aplicados al sector agropecuario y agroindustrial en diversas Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas a nivel nacional, además de un diplomado en agronegocios (ITESM-CL), fungió también como Maestro investigador titular de la UNAM (FMVZ 1971-1986) y en la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro". De 1992 a la fecha. Fue también Coordinador Editorial de la Universidad Autónoma de la Laguna (1992-2016).

Ha participado en diversas estancias de estudios especializados en su área, en países como Estados Unidos, Francia, Israel, Cuba, Italia, España y Canadá, entre otros.

Ha colaborado como profesor invitado y conferenciante en 25 Universidades de México y en 10 extranjeras. Autor y coautor de veintisiete libros de texto en diversas editoriales nacionales y latinoamericanas.

Con el autor colombiano radicado en Costa Rica Guillermo Guerra Espinel, experto en Economía Agrícola a nivel latinoamericano y con el apoyo del Grupo Editorial Noriega, a través de sus filiales LIMUSA y UTEHA, publicaron en la década de los noventa y principios del nuevo siglo, la colección denominada Biblioteca Gerencial para la Administración de Agronegocios que contiene los siguientes títulos:

• Manual práctico para la administración de los agronegocios

• Glosario para administradores y economistas agropecuarios

• Guía de Mercadeo para el administrador de agronegocios

• Planeación Estratégica en los agronegocios y

• Economía de los agronegocios

• La Ética en los agronegocios

• Tratado para Administrar los agronegocios

• El Riesgo y la Incertidumbre en los agronegocios

• Manual de Casos Prácticos en Administración Agropecuaria.

• Guía de estudios: Planeación Estratégica

• Guía de estudios: Administración Estratégica.

• Publicaciones: Resultados de investigación (3) sobre las técnicas administrativas Desarrollo Organizacional, la Reingeniería y el Benchmarking adaptadas a los agronegocios.

• Las Técnicas de Administración Estratégicas en los Agronegocios.

Aprovecho la oportunidad para agradecer infinitamente, el que me haya obsequiado el libro titulado "TRATADO PARA ADMINISTRAR LOS AGRONEGOCIOS". Obra en su 6ta edición y que es un libro líder de gran apoyo universitario y en fin para toda aquella persona que quiera adentrarse en esta apasionante área de la administración agropecuaria.

Cabe agregar que la colección de libros ya ha sido donada a la universidad y que una vez que pase la pandemia del coronavirus será formalizada la entrega-recepción, mediante una merecida ceremonia en la que la UAAAN Unidad Laguna de esta manera incrementa su acervo cultural con 620 obras que comprenden libros, publicaciones, memorias, videos y más.

Honor a quien honor merece y que estas obras editoriales sean gran trascendencia entre la comunidad universitaria e interesados.

Él es un apasionado y defensor de esta universidad porque enfatizó que la Narro da cobijo a miles de estudiantes de todo el país que son de escasos recursos y que es a través de esta institución es como se han formado miles de profesionistas.

Gracias al Doctor Alfredo Aguilar Valdez por ser visionario en esta área estratégica para el desarrollo del campo, como lo es la administración agropecuaria.

Gracias por su empeño y gran experiencia y por su tenaz disciplina y hombre de valores que lo han consolidado como esposo, padre y abuelo, además de un destacado profesionista.

Y como siempre al finalizar un mensaje para reflexionar

Los grandes resultados requieren grandes ambiciones (Heráclito)

[email protected]