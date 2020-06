AMVEB Laguna

ANALISIS DE LA EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

La producción animal en general, y la de bovinos en particular, está sufriendo una serie de presiones de diversa índole que generan tensiones técnicas y económicas, pero también se están generando otro tipo de tensiones que nacen de la exigencia social preocupada por la salud, el bienestar animal o el respeto al medio ambiente. Esta presión social ha generado corrientes de opinión negativas y poco justificadas respecto a la conveniencia o no del consumo de leche, normativas respecto al bienestar animal, o legislación sobre el impacto medioambiental de las explotaciones ganaderas. La sociedad en general tiene una percepción negativa de la producción animal intensiva. El calentamiento global, la aparición de focos geográficos altamente contaminados y la acumulación de gases de efecto invernadero han creado alarma social y han movilizado a políticos y científicos hacia el estudio y la implantación de medidas de control.

La huella de carbono y el cambio climático. La huella de carbono es la cantidad de gases con efecto invernadero que se produce en un sistema. No todos los gases tienen el mismo efecto. Así, el CO2 tiene un valor equivalente de 1 (estándar), el metano (CH4) tienen un valor equivalente a 25 unidades de CO2, y óxido nitroso (N20) de 298. El impacto ambiental de los gases de efecto invernadero se mide siguiendo normativas internacionales reconocidas y se expresa en equivalentes de CO2 (CO2 eq). Los gases de efecto invernadero (principalmente el bióxido de carbono, el vapor de agua, el metano y el óxido nitroso) absorben parte de la energía que se irradia desde la superficie de la tierra y la atrapan en la atmósfera, actuando como si fuera una manta que permite mantener la temperatura de la tierra. Si no fuera por este efecto, la temperatura terrestre sería unos 30 ºC inferior y la vida, no sería posible. Cuando estos gases se acumulan en exceso, se produce un calentamiento excesivo del planeta. Los modelos de predicción indican que, de seguir el proceso de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura de la superficie terrestre aumentará de 1 a 6 ºC a finales del siglo XXI

La huella de carbono en la producción de leche. El estudio del ciclo de vida de un sistema productivo es la herramienta analítica genéricamente aceptada para evaluar el impacto de un sistema productivo sobre el balance de carbono, lo que permite objetivizar la identificación de los procesos claves sobre los que se puede influir. El proceso incluye tanto la producción de forrajes y alimentos, (abono, transporte, energía, recogida, procesado, …), la fermentación entérica, las emisiones de las deyecciones (metano CH4 y óxido nitroso N2O), la refrigeración, el transporte del producto, el procesado, el empaquetado, la conservación (cadena de frío), el trasporte al lugar de venta, y los gastos del consumidor. Dentro del proceso de producción en la granja, considera no sólo la vaca en producción, sino los tiempos no productivos (secado y reposición). De estos datos se puede concluir que el proceso productivo en sí (el animal/granja) es el factor que más contribuye a la producción de gases de efecto invernadero, fundamentalmente derivado de la producción de gases entéricos y derivados de las deyecciones y, en consecuencia, es donde debemos actuar.

Estrategias y oportunidades para la mitigación. Hay dos principios fundamentales para entender el origen de la producción de gases de efecto invernadero. Por una parte, el principio de la dilución de los gastos fijos. El ejemplo es muy sencillo. Un animal que produce 1 litro de leche genera una producción de CO2 eq. muy elevado por unidad de producto, ya que asume todas las emisiones "de mantenimiento". A medida que su producción aumenta, los costos mediombientales fijos se diluyen progresivamente. El segundo factor que es necesario entender es que la producción de metano deriva directamente de la fermentación de la fibra, por lo que los sistemas extensivos a base de pastos derivan también en una mayor producción de metano. En la actualidad, en EEUU la producción media por animal se ha cuadriplicado gracias a las mejoras en genética, alimentación y manejo. Es decir, menos animales producen mucha más leche, reduciendo el impacto medioambiental por unidad de producto producido. El informe de la FAO indica que las mayores emisiones proceden de países en vías de desarrollo. El informe también constata que los sistemas tradicionales basados en el pastoreo producen una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. La FAO concluyó que es esencial continuar con los procesos de intensificación de la producción animal con el objetivo de proveer alimentos y reducir el impacto medioambiental de dicho proceso. Estas observaciones contrastan con la creciente visión de la opinión pública que asume que los sistemas extensivos basados en pastoreo son más adecuados.

Un estudio es Inglaterra (Committee on Climate Change, 2008) en el que se valoró el costo económico de diferentes medidas de control de la emisión de gases de efectos invernadero en la producción animal. El estudio revela, una vez más, que la mejora de la productividad, la mejora en la fertilidad y el uso de ionóforos son las tres estrategias más rentables en la producción de leche. Las medidas asociadas a la producción de biogás se encuentran en la zona límite de rentabilidad, y podrían implementarse sin excesivo costo bajo normativas de obligado cumplimiento.

Conclusiones. *Las emisiones derivadas de la producción bovina representan alrededor del 4.0% del total de la producción de gases de efectos invernaderos derivados de la actividad humana.

*El metano es el gas que más contribuye a este proceso en las explotaciones bovinas, y su origen más importante es la fermentación de fibra en el rumen. El N2O es el segundo gas en importancia en las explotaciones lecheras, y procede fundamentalmente de las deyecciones. *Las emisiones son mayores en los países en vías en desarrollo y en los sistemas a base de pastoreo. *La mejora en la productividad y en la reproducción son los dos aspectos de la producción que mayor contribución al menor costo pueden hacer en la mitigación de la capacidad contaminante del sistema de producción en rumiantes. *La planificación del uso de abonos y el procesado correcto de las deyecciones suponen alternativas de acciones importantes y económicamente rentables en los países donde la producción ya se ha intensificado, debido a que los factores de producción ya se han aprovechado correctamente. La consideración de estas conclusiones es esencial para iniciar un debate sensato que permita alcanzar acuerdos sobre las estrategias que son necesarias implementar para contribuir al problema global de la producción de gases de efecto invernadero y su impacto sobre el cambio climático. El problema de la producción de gases de efecto invernadero y el cambio climático debe ser una preocupación de todos.