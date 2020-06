Cubrebocas debe cubrir nariz y boca; señalan la importancia de su uso correcto

Para prevenir contagios por COVID-19 la población debe hacer uso correcto del cubrebocas, el cual debe cubrir nariz y boca, señaló la especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Paola Johana Hernández Rodríguez.

La coordinadora auxiliar de vigilancia epidemiológica de la Oficina de Representación del IMSS Ciudad de México Norte, explicó que si sólo se cubre la boca los microorganismos que se quedan en la parte externa del cubrebocas se van a respirar, lo que provocará que la persona se enferme.

Mencionó que los diferentes tipos de cubrebocas evitan que las personas se puedan contagiar, además de proteger al usuario.

"Los hay estándar, bifásico de uso quirúrgico o de cirujano, y trifásico como las mascarilla de alta eficacia", dijo en un comunicado.

Precisó que un cubrebocas estándar es de uso común y ante la emergencia sanitaria por COVID-19 todas las personas los pueden utilizar. Éste brinda protección de 70 por ciento, por lo que no permite la salida de secreciones, y tiene un periodo de vida de cuatro horas aproximadamente.

“Si yo persona enferma no utilizo cubrebocas y tú persona sana sí haces uso del mismo, la eficiencia baja hasta un 20 por ciento. Y si ambas personas, enferma y sana, usan cubrebocas esa efectividad aumenta hasta en un 80 por ciento de protección”, señaló.

Hernández Rodríguez indicó que el cubrebocas trifásico es el que tiene pliegues y un alambre que se amolda a la forma de la nariz y al rostro, y por consiguiente brinda mayor seguridad.

Agregó que los cubrebocas de alta eficacia, conocidos mascarillas N95 o KN95, tienen hasta 98 por ciento de seguridad donde ninguna partícula menor a cinco micras de espesor va a tener contacto con las vías aéreas. Además, tienen un periodo de vida de uso continuo máximo de 24 horas; sin embargo, la recomendación es utilizarla por periodos no mayores a 12 horas.

Si se utiliza de forma intermitente, por un par de horas y se retira, se puede alargar su periodo de vida de 48 a 72 horas. Es posible reutilizarla pero hay formas de resguardarla, lo ideal es meterlas en bolsas de papel, ponerlas en áreas donde no les caiga nada encima para que no pierdan su forma original, dijo.

Si llegan a arrugarse o pierden su característica de inicio, también hay que desecharla. Tampoco es recomendable ponerles alcohol ni alguna sustancia para eliminar microorganismos porque se humedecen y en ese momento pierden la efectividad, comentó.

“El mito que se tiene que eliminar es que los cubrebocas hechos en casa no sirven, ya que no pasan por una certificación de calidad como los de grado quirúrgico hechos con una tela especial donde no pueden filtrarse partículas con dimensiones mayores a cinco micras”, precisó.

La especialista indicó que el momento ideal para utilizar los cubrebocas estándar es cuando vamos a estar en lugares con alta concentración de personas, por ejemplo en el transporte público.

En áreas pequeñas con cinco o hasta 10 personas donde no se puede guardar una sana distancia, sí es necesario su uso; pero si el espacio permite mantener más de 1.80 metros se puede prescindir del mismo, refirió.

Finalmente, mencionó que para el retiro y colocación de ambos tipos de mascarillas, hay que lavarse las manos con agua y jabón, si no es posible, se pueden utilizar soluciones alcoholadas.