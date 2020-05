IBERO TRANSFORMA

El consumo del tabaco poco a poco se fue popularizando y extendido por el mundo. Su uso se remonta desde hace varios miles de años, unos 2500 o 3000 años A.C. De ser una hierba utilizada por ocio o bien medicinalmente en algunas regiones de América, pasó a convertirse en un artículo de consumo masivo a nivel mundial.

Desafortunadamente, el uso frecuente y prolongado del tabaco, ha provocado severos daños a la salud pública. Para algunos, fumar es una actividad meramente de ocio; pero para otros se ha convertido en un hábito que les ha mermado la salud.

Actualmente, en nuestro país, y muy visiblemente para la región, fumar o utilizar vaporizadores es un hábito en crecimiento, al grado que fue necesaria una legislación para limitar el consumo indiscriminado de tabaco, que además afecta a terceros.

Sin embargo, pareciera que no podemos, como sociedad, ser responsables y respetar a los no fumadores, además de procurar cuidar la propia salud. Tiene que haber una razón externa (vía ley o impuestos elevados) para moderar el consumo y evitar que lo hagan frente a menores o no fumadores.

De cualquier manera, el consumo de nicotina y tabaco se ha estado modificando recientemente, al menos en países de mayor desarrollo que el nuestro. En una investigación de Euromonitor, en diversos países de Europa, Asia y Norteamérica, muestra los resultados de una medición realizada entre 2019 y 2020 sobre el comportamiento en el consumo de estas sustancias.

Afortunadamente, en la mayoría de los países participantes en el estudio, el consumo de cigarros se ha disminuido, incluso el de la nicotina en dispositivos electrónicos, a pesar que en años recientes había estado en crecimiento.

La percepción de inocuidad del cigarro electrónico está disminuyendo, no sólo por los casos de gravedad respiratoria revelados recientemente, sino por la serie de enfermedades que provoca fumar; al menos en la mayoría de estos, la proporción de gente que pretende bajar su consumo, o hasta dejarlo, cada vez son más grandes. También ha crecido la proporción de gente que opta por las terapias de reemplazo.

En la actualidad, con una enfermedad como el COVID-19, que deriva en neumonía, el consumo de tabaco o de nicotina, darán una nueva razón para procurar tener un sistema respiratorio sano e incluso fortalecer el sistema inmunológico, en general, para evitar los riesgos y complicaciones de una afección como esa.