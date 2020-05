AMVEB LAGUNA

ASOCIACIÓN DE MVZ ESPECIALISTAS EN BOVINOS DE LA COMARCA LAGUNERA A. C.

Definición de bioseguridad en términos de salud animal: conjunto de prácticas preventivas tanto internas como externas de manejo, que contribuye a reducir los riesgos de salud por la introducción y propagación de agentes patógenos para minimizar el riesgo de enfermedades en los animales en las unidades de producción.

La avicultura y porcicultura son ejemplos vanguardistas de la aplicación exitosa de programas de bioseguridad diseñados y aplicados escrupulosamente por profesionales veterinarios que deberían de imitar las instituciones de salud pública.

Bioseguridad en las unidades de producción granjas avícolas. Los protocolos de los programas de bioseguridad son aplicados en el área avícola, los menciono a manera de información; Las unidades de producción llámense granjas avícolas, cuentan con arcos sanitarios los cuales son activados previo a la entrada de todo tipo de unidades de transporte de insumos y vehículos automotrices que requieran ingresar y por aspersión son desinfectadas dichas unidades, para luego pasar por el área de pediluvios para desinfectar los neumáticos. El ingreso de los trabajadores, asesores veterinarios, personal involucrado a las granjas avícolas ya sea de pollo de engorda o producción de huevo, rigurosamente tendrá que ingresar a un área específica, donde todos sin excepción, nos despojamos de nuestra ropa de civil la cual resguardamos en un locker personal, luego procedemos a ingresar al área de duchas donde nos bañamos con agua tratada con antiséptico desinfectante y jabón. Posteriormente pasamos a otra área donde tenemos ropa especial personalizada de trabajo, libre de contaminantes y una vez vestidos procedemos a ingresar a las casetas o naves avícolas para ejercer nuestro trabajo profesional y los trabajadores cumplir su jornada laboral de 8 hrs. Al concluir nuestras actividades procedemos a despojarnos de la ropa de trabajo (uniforme interno), volvemos al área de ducha, para bañarnos nuevamente y regresamos a nuestro locker por nuestra ropa de civil y así, de esa manera regresamos a casa limpios y desinfectados. Es decir, no introducimos ninguna contaminación a la granja ni tampoco a nuestros hogares. Sería totalmente incongruente e irresponsable como profesional veterinario regresar del trabajo en granjas con la ropa con la que labore y poner en riesgo de contaminación a la familia. No entiendo por qué los servidores de la salud no hacen lo mismo.

Es inadmisible que en las instituciones de salud; clínicas y hospitales tanto públicas como privadas no existan protocolos de bioseguridad. Es inaceptable que aspectos tan básicos y prioritarios pasen desapercibidos y que pongan en riesgo la salud de los servidores de la misma, exhibiendo un desconocimiento elemental de estas medidas. Apatía, irresponsabilidad, ineptitud se conjugan ante esta penosa situación. Quizás esté de acuerdo que esta lamentable y criticable actitud, genera tristeza, pena, frustración, coraje, impotencia, "chanza y hasta más".

En los hospitales del sector salud del estado de Coahuila, ya suman siete decesos entre médicos y trabajadores de las clínicas incluyendo al director de la Clínica hospital No. 86 del IMSS de Monclova Coah. La Secretaria de Salud en México (SSa) reporta cifras de 1,934 trabajadoras y trabajadores de la salud contagiados, en la que el 47% de los casos corresponden a médicos, 35% enfermeras (os). Será posible que el sistema de salud no tenga los recursos y los medios para dotar de instalaciones y materiales específicos, ropa y equipos adecuados para que el personal médico desempeñe su trabajo que garantice la protección y seguridad de estos profesionales, que por cierto se les reconoce su encomiable labor. No solo en esta particular y mediática circunstancia sino de siempre. ¿Vale más una gallina o un pollo que una persona?

Agresión verbal y física a servidores de la salud.

Es injustificable y reprobable la agresión al personal médico, enfermeras y enfermeros. Pero me pregunto; ¿porque van uniformados tanto al ingreso como a la salida de las clínicas y hospitales? nadie del publico sabe si traen contaminación del coronavirus del hospital. Es muy común ver en las calles y en los entornos de las clínicas y hospitales tanto públicos como privados inclusive en las unidades de transporte a médicos, enfermeras (os) personal de intendencia con sus indumentarias y atuendos de trabajo, que ante esta situación de contingencia sanitaria se exponen a lo que está sucediendo; agresiones verbales insultos y hasta el extremo de lesiones, actitud absolutamente inaceptable y reprobable ¿Por qué correr el riesgo y exponerse de esa manera? ¿Qué necesidad hay de exhibirse? "pero que necesidad, para que tanto problema" diría Juanga".

En medicina veterinaria, los MVZ que se desempeñan en la actividad que gira en torno de la producción de alimentos de origen animal, entendiendo la alta responsabilidad que esto conlleva, ya que serán consumidos por el ser humano, priorizando la calidad e inocuidad de los mismos, y muy especialmente lo relacionado al tema de la ZOONOSIS (enfermedades transmisibles de los animales a los humanos), y desde luego evitar la transmisión e infección de enfermedades de los animales entre si y de otras especies. Encomienda que demanda de los veterinarios una gran responsabilidad, misma que es asumida y realizada exitosamente. Pues bien, bajo este contexto los veterinarios desarrollan programas especializados y enfocados para lograr el éxito en la prevención y control y propagación de enfermedades, estableciendo y diseñando programas de bioseguridad, que por décadas han prevalecido y mejorado continuamente, como el reseñado anteriormente de las granjas avícolas, y que son replicadas con excelentes resultados en las unidades de producción lecheras (establos) y que las instituciones de salud pública deberían considerar seriamente. ¿Vale más una gallina o un pollo que una persona?

Nuestra felicitación y reconocimiento al gremio veterinario. Una vez más ejemplo a seguir. Jamás se subestime nuestra profesión. Esta aportación y sugerencia es digna de atención.

¡Bravo veterinarios!

