Las mañanitas de abril en el parque Victoria de Lerdo y el aire puro mañanero se fueron… las bancas de su plaza de armas están vacías y ya no sirven más para el descanso y la reflexión… se acabaron las convivencias cerveceras con los amigos y "Macondo y sus mariposas amarillas que vuelan liberadas", el canto de Oscar Chávez dedicado a Gabriel García Márquez cayó en el silencio… por ahora. Son los efectos de la contingencia provocada por el coronavirus por un lado y por el otro el padecimiento de las impurezas ambientales en los jardines públicos generados por la incuria oficial. Los encargados de cada uno de los departamentos municipales de la otrora Ciudad Jardín, al parecer prefirieron el aislamiento.

Alrededor de veinte familias radicadas alrededor de la plazuela Juárez de Lerdo, padecen la falta de aseo en este paseo público, convertido en un mingitorio perruno agravado por los tambos de basura putrefacta que permanecen por semanas generando olores fétidos indignos de un vecindario donde se asientan la antigua casa del profesor José Santos Valdés y el centro cultural que lleva su nombre, además de las gorditas del rumbo que tuvieron que cerrar por la falta de gente. Un paseo público antes muy concurrido y ahora muy solitario por los vaivenes de la crisis virulenta.

También es un paseo arbitrario de perros cuyos dueños no cumplen con una norma sanitaria en el sentido de recoger en una bolsita los excrementos animales y depositarlos en un tambo público, pero no está sucediendo en esa forma y las heces se dispersan sin freno. Se presume que los infractores no radican en el barrio. Hay recolección de basura, pero sólo la que se acumula en las banquetas, precisaron los lerdenses que ayer nos transmitieron sus inquietudes. No levantan -subrayaron- los tambos repletos de desechos orgánicos que contaminan el ambiente con sus olores nauseabundos y las moscas y demás bichos que pululan en la atmósfera.

Bohemio y romántico el principal de los quejosos, se puso a especular también pero con ironías y se atrevió a afirmar que la mezcla de españoles con mexicanos ha dado resultados malos debido a los problemas de raza, supuestamente un adagio popular que, creo, nada tiene que ver con el excremento de los perros pero en fin, ya habrá ocasión de analizarlo filosóficamente en el bar donde paraban los tranvías. El reclamante insistió: el foco de infección que representa la plazuela Juárez, es un problema de todos los departamentos municipales: limpieza, parques públicos, cultura, seguridad, agua, pero resulta que todos "se echan la bolita" y se desentienden de sus obligaciones. Zanjas por reparaciones al drenaje siguen abiertas en la calle Rayón 250 sur, dañando las llantas de los autos, etcétera, etcétera.

¿Y las mañanitas de abril? -Desaparecieron porque todo mundo se queda en su casa, con la obligatoriedad de usar tapabocas, lavarse las manos y evitar las aglomeraciones. El aislamiento acabó con una práctica sana para cuerpo, mente y alma de adultos y niños, hombres y mujeres, pero el coronavirus se la llevó, criticó con sentido humorístico. Se explayó enseguida con otros temas que consideró merecedores de una reflexión: - Nuestras abuelas se llevaron las buenas costumbres y ya no hay valores en la juventud, de respeto y obediencia; el cambio de horario afectó sicológicamente a la población adulta, a las aves, vacas, perros y gatos que despiertan con el sol; el 10 de mayo es un día grande porque honramos a quien nos dio la vida… con la cruza de españoles con indígenas surgieron México y América y apareció "La Malinche", nuestra paisana de buen ver nacida en tierras duranguenses…

La plática fue por teléfono, hasta que le dije al comentarista de la vida pública: -cuelgo por ahora, hay interferencias… -No te voy a dejar en paz, ojalá me hagas caso, respondió a manera de reproche para ex compañeros de trabajo a quienes ya planteó en repetidas veces sus desasosiegos sobre la contaminación ambiental en el sector donde vive y lo que se ha ido con el coronavirus. Pidió omitir su nombre pero la gente ya lo tiene identificado… por su sonrisa.